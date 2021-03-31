比特幣再添助力 年底上看10萬美元！Paypal開放用戶選用加密貨幣進行支付

PayPal (PYPL-US) 美國用戶很快將能夠使用加密貨幣支付選購的商品，此舉可望將加密貨幣推向主流。

此前一日 Visa (V-US) 甫宣布將處理加密貨幣的支付，特斯拉 (TSLA-US) 近期也開始支付顧客用加密貨幣付款買車，萬事達卡 (MA-US) 上個月宣布今年起將促進加密貨幣交易。

事實上，市場早已預料 Paypal 將有此舉，因為 PayPal 正在支付基礎架構上逐步穩定整合加密貨幣，去年 10 月 PayPal 就已允許顧客在其平台上買進比特幣與其他數位資產，例如比特幣現金、以太幣和萊特幣。

不久後，持有這些加密貨幣的 Paypal 用戶可以將加密貨幣轉換成現實生活使用的貨幣，在 2900 萬個商家結帳時為選購的商品付款，該項計畫將在接下來數月中陸續推出，沒有交易費，但顧客每回購物只能選用一種加密貨幣，無法混搭。

PayPal 執行長 Dan Schulman 表示，「讓顧客能在全球各商業中使用加密貨幣進行採購是推動加密貨幣普及與大規模接受的下一章。」

歷經多年陰霾的比特幣和其他加密貨幣終於撥雲見日，在一些投資巨頭和企業的青睞下獲得更高的接受度，引起大眾矚目。

今年迄今為止，PayPal 的股票上漲 0.5％，但週二僅微揚 0.3%。S&P 500 今年迄今漲幅約 5%。

比特幣價值則一直波動，週二上升 1.4% 至 58918 美元，低於本月初突破的 6 萬美元水準，但與去年同期僅約 6500 美元的價格相比已天差地遠，根據 Coindesk，比特幣在外流通市值約莫 1.1 兆美元。

比特幣自去年以來似乎各種成長契機蜂擁而來，例如加密貨幣交易平台 Coindesk 打算公開上市，其較小型的競爭對手 Kraken 也同樣打算上市。富達投資 (Fidelity Investments) 正尋求批准一種比特幣 ETF。

然而加密貨幣仍面臨許多人的質疑，例如美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本月曾形容加密貨幣是一種「投機性資產」，比較像黃金的替代品而非美元，「他們高度波動，因此價值儲存上並不是那麼有用。」

但這阻止不了比特幣擁有越來越多的狂熱追隨者。瑞穗證券本月稍早調查發現，聯邦刺激方案發放給國民的總金額 3800 億美元中，約莫 10% 流向對比特幣或股票的投資。

瑞穗證券說：「比特幣是支票接收者中的投資首選。在增量支出中囊括近 60%，即意味著 250 億美元。」

今年迄今比特幣漲幅已超過 100%，且 3 月份漲幅超過 27%，遠非股市大盤所及，例如道指 3 月僅上漲約 7%、S&P 500 上升 4%。

Investing.com 高階分析師 Samuel Indyk 週二表示，「比特幣經歷了輝煌的一年，在近期一些企業宣布的消息鼓舞下，這全球最大加密貨幣的一切似乎都在好轉。」

「事實上，今年年底前比特幣達到 10 萬美元並不意外，因為加密貨幣引起越來越多企業的興趣，以及機構投資者和散戶的關注。」