台積電大擴產、大排長榮脫困、拜登擴大基建 本周大事回顧

因應未來 5G、HPC 需求，台積電宣布未來 3 年要投入 1000 億美元擴產，迎來高度成長，而日前受困在蘇伊士運河的長榮長賜號也順利脫困，運河交通可望逐步恢復，美國總統拜登也正式對外宣布新一輪基建計畫，未來八年將投入 2.25 兆元資金。以下是本周大事回顧：

台積電大擴產迎高成長 未來 3 年將砸千億美元

晶圓代工龍頭台積電 1 日證實，公司正進入成長幅度更高的期間，因應市場 5G 和高效能運算 (HPC) 需求，預計未來 3 年投入 1000 億美元增加產能，等同證實近期業界流傳關於台積電總裁魏哲家寫給 IC 設計客戶的信件內容。

而依台積電計畫估算，未來 3 年台積電每年平均將斥資約 333 億美元擴產，較今年預估資本支出 250-280 億美元，再提升 19-33%，更比去年同期接近倍增，也代表後段設備、廠務工程、晶圓製造、自動化、封裝設備業者，營運將同步進入高速成長期。

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「大排長榮」終於脫困 蘇伊士運河可望重啟交通

長榮巨型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 上月 23 日因強風吹襲造成船身偏離航道，在蘇伊士運河擱淺近一周時間，終於在當地時間 29 日脫困，蘇伊士運河航運服務商也表示，接下來將重啟運河交通，不過運河卡關一周時間，也衝擊整體貨運、供應鏈，全球損失仍難以估計。

拜登八年擬砸 2.25 兆美元 擴大美國基礎建設

美國總統拜登 31 日宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，將分八年進行，並透過把企業稅率提高到 28%，以支應政府支出、加速美國從疫情中復甦，計畫中包含興建 50 萬個電動車充電站最引發市場矚目，同時預計創造數百萬個工作機會。

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鴻海樂觀首季營運 力拚今年毛利率達 7%

鴻海 30 日召開法說會，董事長劉揚偉看好今年首季營運、整體 ICT 產業發展，也認為若今年沒有疫情、缺料問題干擾，毛利率將有機會達 7%，而市場關注的電動車議題，看好相關市場可望提前至 2023 年顯現。

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小米將造車 未來 10 年擬投資 100 億美元

小米集團 30 日公告，經董事會批准後將成立一家全資子公司，負責智慧電動車業務，首期投資為人民幣 100 億元，並預計未來 10 年投資額達 100 億美元，電動車業務首席執行長由集團執行長雷軍兼任。

台鐵近半世紀最嚴重事故 太魯閣號出軌釀傷亡

台鐵 2 日由樹林開往台東的 408 次太魯閣自強號列車，行經北迴線花蓮路段清水隧道前，發生嚴重傷亡事故，疑似是隧道上方進行施作的工程車滑落軌道，導致列車行經時閃避不及，當場撞上，導致部分列車出軌、扭曲變形，也影響東部交通疏運。

根據統計，該起事故已造成 50 人不幸罹難，其中，該列車司機員及助理司機員也確定殉職，仍有傷患正在醫院搶救當中。