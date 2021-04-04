華航運送19.92萬劑新冠疫苗抵台 國籍航空首例

華航 (2610-TW) 今 (4) 日宣布，自荷蘭阿姆斯特丹運送 19.92 萬劑 AZ(AstraZeneca)疫苗抵達台灣，為台灣訂購首批由國籍航空運送的新冠肺炎疫苗，華航強調，具 21 架全貨機和 64 架客機效能以及台灣位居亞太樞紐的地理優勢，可隨時配合各國需求，提供高品質的疫苗運送服務。

華航說明，溫度是疫苗運送關鍵， 由最新的 A350-900 客機執行任務，於當地時間上午 11:05 啟程，貨艙全程確保低溫，飛行時間約 12 個小時，台北時間上午 05:29 運抵桃園機場，順利完成運送。

華航特別成立疫苗運送專案小組，在接到任務後即刻啟動準備作業，為因應 AZ 疫苗要求攝氏 2 到 8 度的低溫控管，華航協助提供保證艙位，搭配醫藥級專用溫控貨車，將疫苗自藥廠專程直送阿姆斯特丹史基浦機場，進倉後暫存於溫控庫中，而貨艙也預先開啟空調系統達預冷狀態，並經機長檢查簽核，確保航程維持全程攝氏 2 到 8 度低溫。

在疫苗運抵台灣後，於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理，後置於冷藏車順利運出，全程監控確保疫苗的溫度和有效性。

華航自 2013 年起布局醫藥冷鏈物流，是台灣首家獲得國際航空運輸協會 IATA 醫藥品冷鏈運輸認證 (CEIV) 的航空公司，可為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境。