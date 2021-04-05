高盛：拜登調高企業稅　通訊、科技業將受最大衝擊

美國總統拜登在日前提出了 2 兆美元的基建計畫，其中也包含了調高美國企業公司稅的計畫。對此，高盛分析師預估，拜登的企業稅計劃恐將使標準普爾 500 指數企業明年的 EPS 減少 9%。

根據拜登在上週提出的基建計畫，美國企業稅率將從 21% 上升至 28%，逆轉了川普 (Donald Trump) 時期的削減企業稅的措施。此外，拜登所提出的計畫還將針對跨國企業實行一項最低稅率措施，來應對企業將獲利隱藏在避稅天堂的現象。

高盛分析師預估，拜登的企業稅季將使標普 500 指數企業明年 EPS 減少 9%，其中，通訊服務業和資訊科技可能會因為該稅制而受到最大衝擊，主因是這些產業海外事業的稅收較高。該機構預估，由於公司稅和全球稅率的上漲，這兩個產業明年的 EPS 都將下跌約 10%。

此外，企業稅的調高也將對科技族群造成影響，直到近期，科技股一直是支撐美股史無前例反彈的主力。美國銀行美國股票和量化策略主管 Savita Subramanian 表示，今年科技股已經遭受借貸成本上漲的壓力，使得未來現金流價值降低，而未來現金流價值是支撐科技股高股價與企業估值的重要因素。

Subramanian 指出，這些都是市場中風險較先前更高的產業。

不過，Boston Partners 全球市場研究主管 Mike Mullaney 表示，到目前為止，市場似乎還沒有將稅升收上調納入。「企業稅收將會上升，只是我們不知道增稅的幅度。」Mullaney 說道。