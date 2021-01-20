葉倫：美國能負擔更高企業稅 但克服疫情後再說

美國財政部長提名人選葉倫 (Janet Yellen) 周二 (19 日) 出席參議院任命聽證會表示，若美國與全球其他經濟體協調合作，美國有望實施更高的企業稅且不損害企業競爭力，但增稅計畫只會在克服疫情後才會執行。

葉倫表示：「我們期待透過經濟合作暨發展組織 (OECD) 與其他國家合作，對跨國企業稅制進行協商，以試圖阻止各國紛紛祭出低稅率來吸引跨國企業的亂象。」

葉倫進一步說道：「在這個脈絡下，即使對美國企業提高企業稅，我們也能確保企業競爭力。」這番話暗示未來拜登對提高企業稅的態度。

不過葉倫也表示，所有對企業加稅的計畫僅在美國疫情克服與經濟夠強勁之後才會著手進行；此外，拜登雖亟欲扭轉法律上對跨國企業的獎勵措施，但他不支持完全廢除 2017 年稅法政策。

OECD 多年來尋求解決各國稅率螺旋式下降的方法，2019 年 OECD 提出全球基礎稅率。葉倫的提議旨在與其他國家合作，提高企業稅，如此一來，美國能藉由提高企業稅更有效地增加稅收，因為對跨國企業而言其他國家沒有更具吸引力的稅率。

拜登政府提倡透過增稅挹注公共服務，擬將個人最高所得稅稅率由 37% 提升至 39.6%，企業最高所得稅稅率由 21% 提升至 28%。

而跨國企業在海外賺取的全球無形資產低稅負所得 (GILTI) 有效稅率研擬提高至 21%，淨利超過 1 億美元未繳所得稅企業，需課徵帳上所得 15% 的最低稅率。

川普 2017 年推出的減稅與就業法案目的是激勵美國跨國企業將海外獲利帶回美國，遠離愛爾蘭等低稅負國家。在減稅法案推出前，許多跨國企業會在低稅率的國家設立子公司，再向其購買商品獲得較高淨利率，隨後銷售至美國。