〈拜登擴大基建〉國會關卡難過 民主黨內部分歧 共和黨麥康奈爾：全力反對

美國總統拜登公布搭配加稅的 2.25 兆美元基建計畫後，周四 (1 日) 隨即遭到共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 的反對，民主黨內部也出現雜音，拜登對兩黨合作的期望很意味著推動刺激的路途困難重重。

拜登公布的「美國就業計畫」將向交通運輸提供 6210 億美元、4000 億美元至醫療照護、3000 億美元用於製造業，其餘涵蓋半導體、網路等範疇。此外，還包括企業稅由 21% 提高至 28%，白宮表示這將支應 15 年的支出費用。

據悉眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 希望在 7 月 4 日前通過該計畫，而白宮也表示，拜登希望在兩黨合作下於今年夏天通過，並已指派五名內閣官員監督該計畫並與國會協商。

不過，參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周四高呼將盡全力反抗，因為拜登的舉措對美國是個錯誤的選擇，不會得到共和黨的支持。

民主黨內部也正出現分歧，主持眾議院籌款委員會的民主黨議員 Richard Neal 表示，眾議院將接受拜登提出的一些建議，但可能會改善計畫中一些內容，相較於對企業加稅，他考慮以發債並擴大稅收抵免額的方式，來支應政府支出。

一些進步主義的民主黨人士則認為，該法案規模應該更大，而溫和派表示必須提高州、地方稅的稅收減免，例如佩洛西。

儘管民主黨控制國會兩院，但微弱的優勢再加上共和黨極力反對，要通過法案可能困難重重。

如果兩黨協商失敗，民主黨今年只能使用和解程序，這意味著民主黨不得不將 2.3 兆美元基建方案與拜登第二階段的教育法案結合起來，藉由和解法案加速推動政策。

但若要再次採取和解程序，必須獲得民主黨幾乎一致同意才行，意味著民主黨參議院僅能有一人跑票，而眾議院則不能流失超過三票。另外，和解程序每年有使用次數限制，並且僅能讓立法者批准與預算有關的措施。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 近期已開始遊說參議院資深議員，依據參議院規定，希望拉攏這些負責意願規定的無黨派裁決者，替民主黨爭取今年更多使用和解程序的機會。

