短期不看空！高盛：美國強勁經濟和債息走揚可望支撐美元

在建議做空美元將近 6 個月後，隨著經濟數據改善和美債殖利率走揚，高盛 (Goldman Sachs) 建議投資人短期內停止做空美元。

高盛策略師團隊上周五 (2 日) 發布一項「戰略性撤退」(tactical retreat)報告，宣布結束美元兌一籃子 G10 商品貨幣的空頭建議。Zach Pandl 在內等策略師表示，儘管仍預計上述貨幣兌美元在未來幾季維持升勢，但美國強勁經濟增長及債券殖利率走揚可望在短期內支撐美元。

今年 1 月後期迄今，交易員已平倉規模約 250 億美元的美元空頭部位 (圖：Bloomberg)

去年年底，華爾街對於放空美元普遍達成共識，然而隨著經濟數據改善和 10 年期美債殖利率飆升，美元吸引力已相對提升。

今年迄今，彭博美元現貨指數 (The Bloomberg Dollar Spot Index) 已漲近 3%。但自去年 10 月 9 日發布做空美元兌已開發和新興國家貨幣報告以來，上述指標已跌約 1%。

儘管如此，高盛策略師團隊仍表示，隨著歐洲疫情改善，做空美元的機會可能再次浮現。高盛預期未來 3 個月歐元兌美元匯率漲幅將達約 3%，至 1.21 美元，並在今年測試 1.28 美元關卡。

歐元兌美元匯率日線圖 (圖：Investing.com)

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