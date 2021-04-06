紐西蘭、澳洲旅遊泡泡拍板 4/19上路

紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Arden) 周二 (6 日) 表示，已經同意和澳洲啟動入境免隔離的旅遊泡泡，4 月 19 日上路，這是一年多前疫情爆發、紐澳關閉邊境迄今首度啟動無限制的雙邊旅行，令兩國觀光旅遊產業士氣大振。澳洲航空 (Qantas Airlines) 和紐西蘭航空 ( Air New Zealand) 股價勁揚。

阿爾登在威靈頓表示，與澳洲啟動旅遊泡泡的條件如今已經滿足，「旅遊泡泡將提振我們的經濟復甦，而且代表我們在追求消除病毒之際，走在安全開放國際旅行的前端。我們努力確保旅遊的安全，以及落實必要的公衛措施。」

阿爾登一直不願過早開放旅遊泡泡，擔心疫情捲土重來。

澳洲航空周二盤中勁揚 2.55%，紐西蘭航空大漲 6%。

相較於澳洲，啟動旅遊泡泡對紐西蘭觀光產業的助益更大。在澳洲民眾心中，紐西蘭是熱門度假聖地，疫情爆發之前，紐西蘭外國觀光客收入的四分之一由澳洲觀光客貢獻。

然而澳洲第三大城布里斯本上周發現英國變種病毒，宣布為期三天的封鎖措施，凸顯疫情發展的變幻莫測。

阿爾登周二表示，參加旅遊泡泡的遊客必須做好應變對策，假如澳洲再度爆發疫情、旅遊泡泡中斷，可能無法如期返國。屆時遊客必須遵守所有所在城市的防疫限制措施，包含封城，而且返國可能仍需隔離檢疫。

目前紐西蘭民眾可以不必隔離就入境澳洲旅遊，但返國必須在指定場所接受為期兩周的隔離管理，因此需求不高。