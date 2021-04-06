廣宇訂單滿手 直攻車用客戶 全年獲利估大增6成

鴻海 (2317-TW) 集團線束廠廣宇 (2328-TW) 訂單暢旺，能見度已達年中，合併富士康安徽車用線束廠後，將直接取得車用客戶大單，也是首度直接做到車廠生意，挹注全年營運，今年每股純益將重返 2 元，年增幅達 6 成。

廣宇表示，目前 PCB、線束以及組裝代工業務全面成長，能見度已達第二季末，雖然去年淡出毛利較低的夏普面板和光零組件代銷業務，營收出現缺口，但在既有業務成長下，加上馬來西亞廠轉單持續發酵下，不但補上營收，且新訂單毛利率也較佳。

其中線束方面，除了醫療相關心導管、電動手術刀的線束，第二季開始量產交貨給美國客戶；車用方面，廣宇本季也將完成合併富士康位在安徽的車用線束廠，間接取得新的訂單，將成為營運新動能。

據悉，該車用線束廠，是富士康與當地車企一同合資創立，廣宇透過取得富士康持股，併購廠房、取得認證，並進一步直接做到車廠的生意。

公司認為，在產品組合持續改善、成本費用優化下，毛利率趨勢向上，今年每季毛利率都可站穩 1 成，法人則認為，廣宇今年營收估將略增，但獲利可望顯著回溫，每股純益將重返 2 元，與去年 1.28 元相比大增 6 成。

廣宇去年第四季營收 54.86 億元，年減 19.7%，毛利率 10.4%，年增 1.2 個百分點，連續 2 季站穩 1 成水準，稅後純益 6.63 億元，年減 35.6%，每股純益 1.28 元。