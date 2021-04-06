大田Q1營收14.22億元創29季新高 Q2接單已滿

全球各地高爾夫球場擊球人數大增，帶動品牌球具商積極追單，大田 (8924-TW) 今 (6) 日公布 2021 年 3 月營收，以 5.97 億元改寫 10 年來單月營收新高，月增 1.06 倍，年增 94.8%，單季營收 14.22 億元，創 85 季以來新高，第二季接單持續滿載，估勝優於第一季。

大田 3 月營收月增 1.06 倍，年增 94.8%，第一季營收 季增 15.88%，年增 91.01%。

大田主管指出，客戶訂單自 2020 年第三季起回溫，直到今年第二季逐季攀高，今年以來客戶追單狀況明顯，目前訂單已塞爆產線，有別於過去第二季淡季。

大田去年營收逐季上揚，下半年第三、四季都反映疫情回溫，營收分別為 11.56 億元與 12.27 億元，今年首季與去年第四季同樣旺季，但出貨又成長，大量訂單使產線春節只休 1、2 天，估第二季產線緊繃狀況依舊，出貨高於第一季，今年將是球頭廠產線滿載生產的一年，第三季還有日系客戶的訂單出貨，營運也將不淡。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。

大田 2020 年稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元。董事會決議每股擬配 5 元現金股利。