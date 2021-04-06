騰輝-KY 3月、首季營收同創歷史新高

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 及聯茂 (6213-TW) 相繼公布 3 月營收，雙雙改寫單月歷史新高紀錄，其中騰輝營收達 6.12 億元，今年首季業績更以 16.1 億元創單季新高，年增達 19.95%。

騰輝 3 月營收 6.12 億元，創新高，月增 29.02%，年增 23.24%，2021 年第一季營收 16.1 億元，季增 33.57%，年增 19.95%；而聯茂 3 月營收 27.52 億元，創新高，月增 27.98%，年增 13.88%，2021 年第一季營收 73.93 億元，創 3 季以來新高，季增 20.98%，年增 31.6%。

騰輝 - KY 3 月營收突破 1 月創下的單月新高，貢獻主要來自關鍵特殊材料散熱鋁基板高雙位數成長，由於電動車市場帶動，且高功率高亮度照明逐漸普及，散熱材料前景看好。

騰輝 - KY 主管指出，全球節能減碳環保意識抬頭，多國政府陸續宣布禁限燃油車及推動電動車的政策，加速電動車邁向主流快速成長，公司致力進行產品組合調整策略生效，開發散熱終端市場有成。

騰輝 - KY 去年受到疫情影響，稅後純益為 3.73 億元，年減 20.88%，每股純益 5.28 元。