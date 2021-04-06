〈美股早盤〉美股創高後稍作喘息 道瓊開盤小跌 那指、標普於平盤震盪

繼昨日再締新高後，美股周二 (6 日) 開盤小幅回落。截稿前，道瓊工業指數跌 53 點或 0.2％，那斯達克綜合指數微跌 0.02%，標普 500 指數跌 0.1％，費半跌 0.3％。

受惠於強勁經濟數據，道瓊和標普 500 指數周一 (5 日) 收於歷史新高，那指和費半分別收漲 1.67% 和 2.01%。蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭周一集體上揚，周二開盤則漲跌互現。

10 年期美債殖利率周二小跌至 1.693%，緩解通膨疑慮。克里夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester 周一表示殖利率漲是反映出經濟前景改善，並非無序，不必過於擔心。

針對強勁的 3 月非農數據，Mester 表示必須在經濟數據上看到更多進展，呼籲 Fed 在寬鬆貨幣政策上保持耐心。

IMF 周二發布《全球經濟展望》報告，將 2021 年全球經濟增長預期自先前的 5.5%，上調至 6%，同時將美國經濟增長預期自 5.1％，大幅上調至 6.4%。IMF 經濟學家認為，既使疫情走向仍存在高度不確定性，全球經濟擺脫公衛危機的形勢已越來越明朗。

市場分析師指出，拜登提出的基建計劃進展和即將展開的企業財報季將決定接下來幾周的股市走向。

美參議院多數黨領袖發言人表示，參議院裁定支持民主黨使用和解程序通過額外立法，為通過拜登基建法案再添助力。

另一方面，隨著經濟情勢改善，分析師持續提高 Q1 企業獲利預期。FactSet 數據顯示，分析師過去一周以來將企業獲利預期上調 6%。

截至台北時間周二 (6 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 53.19 點或 - 0.16%，暫報 33474.00 點

那斯達克綜合指數下跌 3.18 點或 - 0.02%，暫報 13702.42 點

標普 500 指數下跌 3.77 點或 - 0.09%，暫報 4074.14 點

費半下跌 10.51 點或 - 0.32%，暫報 3294.92 點

台積電 ADR 下跌 1.40% 至每股 122.75 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.693%

紐約輕原油上漲 2.39% 至每桶 60.05 美元

布蘭特原油上漲 2.09% 至每桶 63.45 美元

黃金上漲 0.62% 至每盎司 1739.60 美元

美元指數下跌 0.04% 至 92.555 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

瑞士信貸 (CS-US) 早盤下跌 0.46％，至 10.82 美元。

瑞士信貸周二 (6 日) 表示，與 Archegos 相關損失預計將達 44 億瑞郎 (約 47 億美元)，為第 1 季財報帶來 9 億瑞郎的稅前虧損。受此影響，瑞信預計將削減股利，並宣布內部兩位高層立即下台。

英國石油 (BP-US) 早盤上漲 3.09％，至 25.01 美元。

BP 預計將在今年第 1 季達成 350 億美元的淨債務目標，較原先預期提前一年，並承諾透過股票回購，將至少 60% 的現金流分配給股東。股票回購相關細節將於 4 月 27 日公布。

Illumina(ILMN-US) 早盤上漲 8.96％，至 419.0 美元。

生科公司 Illumina 表示，因基因序列及相關業務訂單營收增長，預計第 1 季營收將超 10 億美元，全年營收增幅介於 25% 至 28% 間，超越分析師預期。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 2 月 JOLTs 職位空缺數，預期 690 萬，前值 691.7 萬

華爾街分析：

駐新加坡的瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 經濟和策略主管 Vishnu Varathan 認為，美國驚人的經濟數據似乎帶來一些警訊。一方面，市場普遍認為疫苗分配不均將導致復甦不平衡，更糟的是部分市場還必須在更加脆弱的情況下應付更高的美債殖利率，尤其是新興市場。

Raymond James 首席投資長 Larry Adam 表示，市場上存在許多錯誤的說法，即認為利率將拖累市場走低，以及通膨將使市場恐懼。他認為當前經濟狀況好轉促使分析師上調企業獲利預期，這將帶動股市進一步走高。

Adam 預計，這波強勁增長力道預計將延續至夏季，投資人有望看到全年營收大幅增長。

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O’Reilly 認為，市場主要風險仍在於 Fed 的政策語調，同時還將密切關注美國疫情升溫。