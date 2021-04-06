Archegos爆倉未完 傳瑞信拋售23億美元股票 Viacom、唯品會等遭殃

避險基金 Archegos 資本管理公司爆倉之後，一些投資銀行趕緊脫手股票以避免虧損，知情人士透露，瑞士信貸 (Credit Suisse) 周一 (5 日) 也脫手約 23 億美元股票，ViacomCBS、唯品會和 Farfetch 盤後股價應聲挫跌約 3%。

根據報導，瑞信的大宗交易涵蓋以下股票：3400 萬股 ViacomCBS(VIAC-US)、1400 萬股的唯品會 (VIPS-US)、1100 萬股的 Farfetch(FTCH-US)。三家公司股票盤後分別下挫 3.33%、2.85%、3%，瑞信的美國 ADR(CS-US) 盤後小跌，跌幅一度深達 3.7%。

ViacomCBS、唯品會、Farfetch 周一稍早收盤分別下跌，3.9%、6.07%、Farfetch，騰訊音樂 (TME-US) 重挫 5.37%。

瑞信尚未向投資人更新因為 Archegos 爆倉事件蒙受的虧損金額，但知情人士透露可能達到數十億美元。據了解，瑞信投資銀行主管 Brian Chin 將因為此事去職，瑞信也正在討論裁撤風險長 Lara Warner，但放過執行長 Thomas Gottstein。

彭博並報導，根據瑞信內部員工備忘錄，股票銷售和交易部門主管 Paul Galietto 立即下台，不過會在 4 月過渡期幫助公司。

3 月底，韓裔避險基金經理人 Bill Hwang 旗下 Archegos 基金因為槓桿操作失利、無法履行保證金追繳而被斷頭，多家華爾街銀行拋售股票並蒙受損失，導致 ViacomCBS、Discovery 和唯品會等多檔中概股出現史上單日最大跌幅。

此事已經成為 1990 年代長期資本管理公司 (LTCM) 倒閉至今，基金界最引人矚目的事件之一。

依據各投資銀行披露狀況，野村控股及瑞信均警告將因客戶狀況蒙受「重大損失」，相較下，同業高盛及摩根士丹利受的影響有限。由於相關銀行遭受損害的規模相距甚大，據悉英、美監管機構據已經著手調查各銀行是否有不當行為。

摩根大通分析師 Kian Abouhossein 從 Archegos 的規模推估，銀行業總損失可能介於 50 億至 100 億美元之間。

(本文不開放合作媒體轉載)