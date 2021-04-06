〈台鐵事故〉產壽險理賠逾6.5億元 創下史上陸地事故最高理賠金額

台鐵 408 次太魯閣列車出軌意外，造成重大傷亡，是台灣近半世紀以來最嚴重的鐵路事故，金管會今 (6) 日公布最新保險理賠金額，初估國內產險及壽險公司合計將理賠逾 6.5 億元，創下史上陸地事故 (不含空難) 最高理賠金額。

台鐵列車這起事故造成 50 人死亡，2 百餘人受傷，金管會表示，本次事故由國泰世紀產險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡新臺幣 250 萬元，重傷 140 萬元、傷害醫療 40 萬元，每一次事故 2 億元，已達到最高單一事件給付金額的 2 億元。

另外，涉案的工程車由明台產險承保強制汽車責任保險，每一人死亡 200 萬元，失能最高 200 萬元、傷害醫療最高 20 萬元，預估給付金額逾 1.4 億元。

據產險公司最新統計，目前查得傷亡名單中有 4 位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾 7 千萬元，其餘持續確認中。

在人身保險部分，保險公司已就本次事故罹難者進行保戶身分比對，已有 42 位身故、169 位傷者，合計達到 211 人，身故總賠付金額預估逾 2.4 億元；至於傷者因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。