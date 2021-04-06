GIS-KY 3月新品拉貨營收重回百億元 Q1年增逾1成

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收，隨著新舊產品交替期結束，加上新品拉貨動能升溫，單月營收重回百億元，達 107.06 億元，月增 67.5%、年增 12.5%，今年首季營收達 252.07 億元，季減 33.4%、年增 11.3%。

業成 1、2 月受工作天數減少、新舊產品交替影響，營收大幅滑落，但 3 月在筆電、平板等新品拉貨下，營運動能將逐步回升，展望今年，業成仍看好宅經濟帶動筆電、平板等 IT 產品需求，也計畫擴大布局高階手機超聲波屏下指紋商機。

因應需求，業成近期持續擴產，去年核准成都子公司資本預算達 43.72 億元，主要用於擴充平板產能需求、強化產線自動化，根據規劃，成都平板新產能將在今年上半年開出，台灣產能方面，去年也斥資 3.72 億元在中科后里園區取得土地，相關建置計畫將在今年啟動，估年底前可望完工。

法人也看好，業成是蘋果 MacBook、iPad 重要供應鏈之一，隨著蘋果預計今年第 2 季推出新款搭載 MiniLED 的 iPad 產品，業成可望進一步取得相關背光模組業務訂單，加上採用 MiniLED 的產品售價提升，將有助業成獲利提升。