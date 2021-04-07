Coinbase上市在即提前公布財報 Q1營收估18億美元、年增逾8倍

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 即將於下周上市，周二 (6 日) 提前公布第一季預估財報，受惠於比特幣價格飆漲，第一季度營收比去年成長逾 8 倍。

根據 Coinbase 的新聞稿，第一季營收預估由去年同期的 1.906 億美元躍升至約 18 億美元，年增逾 8 倍，淨利從去年同期的 3190 萬美元成長到 7.3 億美元至 8 億美元之間。目前約有 5600 萬經過驗證的用戶。

Coinbase 第一季預估營收 (圖: CNBC)

Coinbase 表示，鑑於機構投資人對加密資產興趣增加，該公司預計交易和託管營收將推動 2021 年顯著成長。

相較於其他科技新創，Coinbase 獨特之處在於其估值成長與虛擬貨幣的發展有密切關係。比特幣過去一年上漲約 700%，以太幣飆升超過 1100%。

在交易方面，Coinbase 表示，第一季每月有 610 萬交易用戶 (MTU)，就全年來看，大部分業務都來自這些交易用戶。

Coinbase 說，虛擬貨幣價值上升可能會使 MTU 提高至 700 萬，反之下跌將下滑至 400 萬，而在市場盤整下，則 MTU 將達到 550 萬。

儘管 Coinbase 目前仍依賴交易用戶存儲和交易主要虛擬貨幣，但該公司表示將在未來幾年內將開發一個更大的加密相關資產生態系統。

Coinbase 上周獲美國證券交易委員會 (SEC) 核准，將於下周三 (14 日) 直接上市，計劃發行近 1.15 億股普通股 A 股，股票代號為 COIN。直接上市的公司上市後不再發行新股，而是讓現有股東向新投資人出售股票。

Coinbase 有望利用加密資產的持續成長成為高估值的新興科技業，目前該公司在私人市場估值約為 680 億美元，若考慮完全稀釋後的股票數量，估值約為 1000 億美元。