應材前景不誘人？ 連累半導體設備股齊跌

半導體設備製造商應材 (AMAT-US) 周二（6 日）在投資人會議上概述未來公司規畫，包括預計在 2024 年發布的新商業模式，不過投資人似乎對此意興闌珊，連累半導體設備股齊跌。

應材收盤下跌 2.5% 至每股 139.54 美元，其他半導體設備製造商承壓，艾司摩爾 (ASML-US) 股價下跌 2% 至每股 628 美元、科林 (LRCX-US) 下跌 1.3% 至每股 652.48 美元。

應材高層講，表示目前半導體產業對全球經濟的重要性比以往都要高，在人工智慧（AI）等技術推動下，將掀起一股新的半導體消費浪潮。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，AI 的影響將推動一個創新與長期成長的市場，未來將與過去很不一樣，AI 運算需要新的半導體解決方案，摩爾定律傳統的技術需求將逐漸放緩。

狄克森表示，除了應對需求飆升之外，應材還將更多業務轉向訂閱式收入，並優化其產品與服務組合，以產生更多自由現金流與獲利成長機會。

應材預估 2024 會計年度營收為 267 億美元，每股獲利為 8.5 美元。華爾街分析師表示，目前沒有足夠的數據能準確反映應材估算的 2024 年數據，但預估 2023 年營收為 239.2 億美元，每股獲利為 6.64 美元。

應材預估的 2024 年銷售額中，有 184 億美元來自半導體製造設備、61 億美元來自服務業務、22 億美元來自顯示器。

在應材舉辦投資人會議前，已有幾位分析師以晶片缺貨為由提高目標價。瑞士信貸分析師 John Pitzer 日前在報告中寫道，周二的股價表現可能被視為「賣出」的訊號，但這是錯誤的想法。

應材的股價在過去一年內上漲 202%，費城半導體上漲 105%，標普 500 指數漲 53%。