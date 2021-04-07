傳小鵬研發自家車用晶片 最快今年底試產

週三 (7 日) 陸媒報導指出，根據消息人士透露，小鵬汽車 (XPEV-US) 正在研發自家自駕系統晶片，最快可能在今年底或明年初試產。

消息人士指稱小鵬研發的晶片專案已經啟動數個月，在中、美兩地同步進行，主要設計自動駕駛專用晶片。消息人士指出小鵬這個研發晶片團隊規模不大，10 人以內。接觸到小鵬汽車高層的業界人士則稱，如果進展順利，小鵬晶片有機會在今年底或者明年初試產。

在 2020 年的第四季小鵬的財報電話會中，其 CEO 何小鵬表示「2021 年，我們會擴大研發投入，包括與自動駕駛緊密相關的硬體。」

小鵬於美國晶片項目的負責人是北美公司的營運長 Benny Katibian，在中國晶片項目的負責人是小鵬汽車聯席總裁夏珩。業內人士指出，晶片研發是個複雜工程，多地進行是常態。

Benny Katibian 與小鵬汽車自動駕駛業務副總裁吳新宙一樣都是來自高通，加入小鵬汽車後，在自動駕駛中心負責硬體、架構和系統設計工作，同時維護小鵬汽車與輝達、高通等企業的合作關係。

目前，蔚來、小鵬汽車和理想汽車三家公司都選擇對軟體和演算法自主研發。小鵬汽車從 2017 年開始設立研發團隊，目前最大的成果高速自動駕駛導航功能 NGP 已經上線運作。

蔚來雖然在 2019 年一度擱置北美的研發進度，但在招募前 Momenta 研發總監任少卿後，相關研發工作又再度中國啟動。至於理想汽車的自動駕駛自主研發體系，也在 2020 年下半年由 CTO 王凱牽負責。

產業界工程師提到晶片自主研發的一個好處是物盡其用，可以將性能、穩定性發揮到最佳狀態，與通用晶片相比，也能去掉一些用不到的東西，降低成本。

