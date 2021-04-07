〈房產〉北市商辦爆超級供給潮 近20萬坪面積將釋出

2024 年起台北市辦公室新增供給將爆大量，外資商仲統計指出，預計台北市加南港有 37 棟辦公大樓近 20 萬坪的辦公空間釋出，目前房東市場恐將直接轉為租客市場，甚至預期將掀起新一波的搶客大戰，空置率也將因此跳升。

根據高力國際統計，未來 6 年北市市區計有 19 棟、南港則有 18 棟辦公大樓陸續會完工，多數大樓預計完工時間集中在 2024 至 2026 年間，整體空置率將直接跳高。

去年到今年初北市共有 3 棟辦公大樓新完工，以及 1 棟大樓因都更等待拆除而空置，合計面積逾 4 萬坪，但新增大樓因多數為自用及預租完畢，加上扣除等待都更大樓的無效供給面積，高力國際指出，實際上，待租面積僅 3.56 萬坪，空置率僅約 3.6%，仍處低檔，且辦公室租金也在疫情衝擊下逆勢上漲。

高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明指出，今年有全球人壽希望廣場、玉山銀行敦北總部等兩棟新大樓完工，總量體達 1.55 萬坪，但前者已預租完畢，後者為自用，今年第一季商辦待租面積 3.56 萬坪，隨著疫情影響趨緩，2021 年第 1 季已開始呈現小幅淨去化量。

去年雖然受到疫情影響，許多企業紛紛進行縮編，然而因為市場低空置率，平均租金逆勢上漲，預期未來三年租金仍有機會上漲，但漲幅受限，主因除疫情因素尚未完全消弭，2024 年之後北市出現大量且強勁新增供給，預期會出現一波搶客潮。

商仲業者調查， 2021-2024 年台北市市區辦公室新增供給面積高達 18.45 萬坪，光是 2024 年便一口氣有 9 萬坪將釋出，當年度預計有京華城開發案、敦南金融大樓、元大空官總部以及國泰環宇大樓等，預期該年度空置率將直接拉高至兩位數，突破 10%，將會成為市場供需轉變的分水嶺。

楊慧明認為，今年雖有新大樓釋出供給，但自用及預租比重已達 6 成，對整體租賃市場衝擊不大，不過，因跨國企業恐因疫情及全球景氣不明朗，持續放緩擴張決策，目前僅有科技媒體、線上娛樂、電子商務及生技醫藥有小幅擴張需求，因此，空置率應可微幅下降，不過，預期今年整體辦公室租金僅能持平或微揚，略高於去年水準。

楊慧明仍提醒，最需要關注的是 2024 年，該年度不單北市市區有高達 9 萬坪的大量新增供給，南港也有高達 10 萬坪新增供給釋出，在搶客的情況下，租金欲漲不易，甚至過往的房東市場也會被顛覆為租客市場。