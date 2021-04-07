〈書摘〉楊斯棓：用凱恩斯的智慧羅盤，規劃最心適的投資航道

二十四歲時得到芥川獎的作者村上龍曾有一本百萬暢銷作《工作大未來》。他持論：十三到二十八歲，我們有十五年可以去選職業，二十八歲時就該選定職業，到三十五歲前，則持續累積該項職業所需的訓練跟經驗。

這個職業時間軸也可以應用在個人金錢觀及投資之道的養成。譬如：十三到二十八歲時，我們可以利用這十五年去建立對於金錢的正確觀念，二十八歲到三十五歲這七年，則去追尋、摸索自己的「投資之道」。沉澱堆疊自己的「投資之道」或許可以視為打造一艘「投資之舶」，此後，就順著自己三十五歲時打造好的船舶，朝既定方向，緩緩駛向目的地。

上述的「投資之道」，可能完全無涉股票，僅是投資自己及儲蓄。譬如在新加坡，有些科別的醫師，如果表現秀異，月薪可以遠遠超過某些國家醫師的年薪，若然，這樣的醫師在三十五歲之際，若選擇持續投資自己，精進自己的手術技術或投身研究治療方法，縱使不涉足股票或其他投資標的，量入為出，憑其工作收入跟現金存款，也能安享退休生活。

但成為高收入專業人士何其困難？如果因為先後天條件不具此等優勢，從事一般差事者，難道晚年退休生活就此不保？

非也！

有一本書《致富心態》提及名為羅納 ‧ 瑞德（Ronald Read）的美國人，出身鄉下，上學時沒有交通工具，只能伸手比大拇哥搭人便車上學，後來他在一間加油站修車修了二十五年，也在美國知名的百貨公司打掃了十七年，他在九十二歲時過世時，淨資產超過八百萬美金。熟人深感困惑：他何以致富？

不服氣者可能會猜他矇對飆股，或者獲得遺產，不然就是中樂透，答案通通不對。

他其實就做對了那麼幾件事：一、省吃儉用。二、投資績優股。三、將股息再購買股票、四、耐心等待幾十年。

他的人生，從平凡的起點，一路到不平凡的八百萬句點蔚為傳奇，正是因為出身背景跟他雷同，甚至工作時領的月薪比他十倍的人，通常是：一、入不敷出，動輒信貸。二、把錢拿去押注一些飆股但常押錯寶、三、短進短出，根本沒等到股息發放就賣出股票，自然無法以股息再滾大雪球、四、無法耐心等待，最後不是苟延殘喘，甚至牽扯官非。

羅納 ‧ 瑞德的投資心法，我用四個字做結：很巴菲特。

我敬重的綠角在其粉絲團《綠角財經筆記》分享了二○二一年巴菲特致股東信的讀後感，他引述巴菲特信中提及「具生產力的資產」，這是什麼呢？「譬如農田、不動產與企業所有權，會產生財富。」而「股票成為一個最簡單的讓一般人持有生產資產的方式」，識者買進、持有、再投入，不斷滾雪球，俗人則不斷在買賣間循環，被種種稅費跟買賣失誤侵蝕本金，最終雪球愈滾愈小，化作千風。

巴菲特信中說明：「享有生產力資產的成果有四大條件：時間、平定的內心、充足的分散、降低成本。」

先前提及的美國人羅納 ‧ 瑞德一生安於省吃儉用過生活，也相當程度的分散投資標的，選定各類型藍籌股，股利再投入購置股票，不斷滾雪球，體現了巴菲特所說的「充足的分散與降低成本」，他還夠長壽，讓自己的投資組合日益滾大。這就是為什麼我稱之他「很巴菲特」。

巴菲特開始在華頓商學院念書時，本書的主人翁凱因斯剛過世一年。由巴菲特歷年寫給股東的信提及凱因斯的頻率，不難得知他非常推崇凱因斯，他稱凱因斯「投資績效與理論思想一樣卓越」。

本書《跟凱因斯學價值投資，成為散戶贏家》的作者則是研究凱因斯的專家，筆鋒勾勒他一生的精彩，凱因斯出身良好，心高氣傲，恃才傲物，深諳金錢妙用。雖炒作期貨吃鱉，但後來回過神，在藝術品跟股票投資都有傲人成績。相較之下，牛頓一生英明，老年卻一頭栽在南海公司，哀嘆「我會算出天體如何運行，卻算不出人的瘋狂如何進行」，徒然落人笑柄。

這本書也分享巴菲特的投資智慧，亦引用許多投資界巨人，也包括指數型基金教父約翰 ‧ 柏格的決斷智慧。

巴菲特曾說：「如果要設立一座雕像來表揚為美國投資者付出最多的靈魂人物，約翰 ‧ 柏格應該會是眾所依歸的選擇。幾十年來柏格不斷敦促著投資人，大家理當選擇超低成本的指數基金。」

順著這些智慧指引，任何人都可以把羅納 ‧ 瑞德的方法再優化為：一、省吃儉用。二、把錢投資約翰 ‧ 柏格的 vanguand 公司大範圍 ETF 產品如 VT、VTI。三、將股息再購買 VT、VTI。四、耐心等待幾十年。

一本攸關投資的好書通常對我們有兩種意義：校正我們的看法或堅定我們的想法。

活讀本書筆下的凱因斯，必須從他踩過的坑學到教訓，他替我們涉過的險，我們不必多笨一次。讀一本著作，有人僅僅把書翻過，有人誤讀卻以為讀過。我們應該細細品讀，據此微調（或更堅定）自己既定的投資航道，航向屬於自己的金銀島。

（《醫師、人生路引》作者）

來源：天下雜誌 -《跟凱因斯學價值投資》成為散戶贏家