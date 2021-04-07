〈書摘〉安納金：現凱因斯投資智慧的傑作

從我大學時代就久仰的凱因斯，不僅是改變世界的經濟學家，更是績效卓著的明星基金經理人，但遲遲沒有機會拜讀其在投資領域的相關著作，感謝天下雜誌出版本書，讓我得以一窺其堂奧，著實感到幸運！

凱因斯在投資圈內最富盛名的事蹟，是他管理劍橋大學國王學院基金期間，讓淨值增長了十二倍，對比同時期整體市場的平均漲幅則不到一倍，以傲人的績效備受矚目。

至於他是如何做到的？此書提供了幾個有關他投資原則上最重要的依據，不在此一一「劇透」，但您絕對可以從中看出他與大多數經濟學家不同之處：不拘泥於理論與教條，有充分的靈活彈性，並且透析群眾心理。他彷彿是一位遊走於經濟學院、心理學研究中心，以及證券營業大廳的投機家，卻又能站上學術殿堂之巔，引領著當時的經濟學術發展以及政策風向，堪稱是曠世奇才。

他對於金融市場操作之靈活，可以從以下的觀點略窺一二，他形容股票交易為：「一場有如心臟病、抽鬼牌、大風吹的遊戲：伸手蓋牌的時機剛好、遊戲結束前把鬼牌傳給隔壁、音樂停前找到椅子坐的就是贏家。雖然所有參與者都知道鬼牌傳到手裡會死，也曉得音樂結束時找不到座位的會死，但仍能興奮熱情地參與這些遊戲。」

此書也生動地描述了一九二○～一九三○年代，凱因斯活躍於當代與各種不同領域的權威人士彼此間有趣的互動過程。例如與他同一時代的美國著名經濟學家歐文 ‧ 費雪（Irving Fisher）、經濟史學家羅勃特 ‧ 海伯納（Robert Heilbroner、投機交易大師伯納德 ‧ 巴魯克（Bernard Baruch）、奧地利經濟學家菲特烈 ‧ 馮 ‧ 海耶克（Friedrich von Hayek）、銀行家羅素 ‧ 萊芬威爾（Russell Leffingwell）、劍橋經濟學教授亞瑟 ‧ 庇古（Arthur Pigou）、量子物理學家馬克斯 ‧ 普朗克（Max Planck），我們從這些對話以及主流意見論戰細節中，可以更深層了解凱因斯的思考模式以及為人處事風格。

當然，沒有不敗的神話，儘管凱因斯在一九二九年大崩盤之前便大幅減少股市進出的部位，因而減少了股票的虧損，然而他在期貨市場的投機交易卻造成慘賠的後果，尤其橡膠、玉米、棉花與錫的期貨交易方面。這也是他早期投資生涯一次刻骨銘心的教訓，因而走上了一條偏向價值投資為主的正道。

即便凱因斯在價值投資領域的貢獻，尚難以超越證券投資之父班傑明 ‧ 葛拉漢（Benjamin Graham），然而確實對於當代的投資領域有既深且廣的影響力，包含股神巴菲特都曾自稱受到來自凱因斯的一些啟發，使得此書對於價值投資者來說，是追本溯源、補強早期歷史發展沿革知識的一部傑出之作。

作者涉獵廣泛、旁徵博引的將經典名言穿插其間，大幅增添了閱讀的樂趣，是少數對於金融歷史能夠生動描繪卻又不失嚴謹的好書，我誠摯推薦此書給有意於更深入瞭解凱因斯學派，以及過去百年金融歷史的讀者們一同共賞！

願善良、紀律、智慧與你我同在！

（《散戶的 50 道難題》、《高手的養成》系列暢銷書作者）

來源：天下雜誌 -《跟凱因斯學價值投資》成為散戶贏家