〈東元改選前哨戰〉父子委託書大戰開打 尋求外資、散戶支持

電機大廠東元 (1504-TW) 今年股東會董事改選上演父子之爭，市場傳，集團會長黃茂雄與其長子黃育仁為穩固董事會席次，已開始徵求股東委託書，尋求外資等股東支持，不過東元與黃育仁發言體系均對傳言不予評論。

從東元股東分布來看，寶佳持股 25% 最高，原始股東家族約 20%、華新約 10%，外資約 25%、其餘散戶約 20%，據悉，外資與散戶成為黃茂雄與黃育仁力爭對象，委託書大戰開打，其中，黃茂雄擬透過二大委託書業者全通、長龍合作；黃育仁則選擇聯手聯洲與元大證，並擬以菱光科技和東友科技為徵求人。

東元將於 5 月 25 日召開股東會，全面改選 11 席董事、推舉新任董事長，其中東元現有董事會候選名單包括 7 席董事與 4 席獨董，其中，3 名董事、1 名獨董為現任董事會成員；黃育仁則提出 3 席董事與 4 席獨董。

黃育仁攜手創始股東與東元轉投資公司菱光科技共同推舉董事會候選名單，加上先前獲得持股 5.3% 的外資股東 Silchester 支持，市場估，黃育仁約能掌握近 2 成持股；黃茂雄則與寶佳、華新共同推滿 11 席名單，初估可掌握持股比約 34%。