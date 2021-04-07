美國2月份職位空缺數攀升至740萬個 超出市場預期

受惠於新冠肺炎新增病例數下滑以及疫苗接種持續，美國 2 月份職位空缺數量增幅超出預期。據美國勞工部在週二 (6 日) 發布的職位空缺和勞動力流動調查數據顯示，美國 2 月份職位空缺數增至 740 萬個，高於市場預期。

數據顯示，美國 2 月份職位空缺從先前的 710 萬增至 740 萬個，高於經濟學家預估的 690 萬個，連續第二個月增長，並創下自 2019 年 1 月以來的最高水平。

報告中指出，空缺職位數量創新高表明，隨著經濟的重啟，企業正加緊準備招聘更多的人。在 2 月份，美國每日新增病例數降至 2020 年秋季以來的最低點。與此同時，平均每日疫苗接種數從月初的 130 萬劑增加到了 170 萬劑。

根據近期的數據顯示，3 月非農就業人數大增 91.6 萬人，遠優於市場預期的 64.7 萬人，增幅寫下去年 8 月以來新高，失業率也降至 6%，觸 1 年最低。從產業來看，休閒和餐旅業就業增長力道最強勁，新增就業 28 萬人，但相較於疫情前水平仍少了 310 萬。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前承諾，儘管近期經濟和就業數據呈上升趨勢，經濟仍遠未達到完全復甦，央行將繼續採取寬鬆貨幣政策來支持經濟。即使 3 月非農顯著增長，美國就業人數仍較疫情前高位少了 840 萬。

高盛集團 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，受惠於拜登政府 1.9 兆美元紓困案，以及疫苗進展持續，將有望帶動就業熱潮，美國今年失業率有望回到疫情前水平，預估將降至 4.1%。