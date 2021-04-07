美國公債殖利率回落 投資人重新評估Fed升息時機

美國日前公布極為亮麗的 3 月非農就業市場，在公債市場引發一波賣壓，但進入本周之後，美國公債卻止跌回升、與價格走勢相反的殖利率下滑，顯示投資人或許正在重新評估對聯準會 (Fed) 提早升息的押注。

美國 3 月非農就業人口新增 91.6 萬人，遠勝市場預期的 64.7 萬，良好的經濟展望促使許多人押注 Fed 將在明年底前升息，儘管 Fed 官員多次聲明壓根沒考慮此事。

市場預期使五年期公債殖利率從上周五報告出爐前的 0.9% 攀升到 0.98%，達到逾一年來最高水準，但周一大幅下滑，並未因當日亮麗的 ISM 非製造業指數創新高的優異數據所影響。到了周二，五年期殖利率更進一步下降到 0.88%。

短期利率市場 (更準確反映市場對 Fed 政策利率的押注) 也呈現類似情形，投資人預期 Fed 在 2022 年 12 月調升利率的幅度，從周一的約 28 個基點縮水為 20 個基點。

對巴克萊和道明證券而言，債市行情迅速逆轉是正確的，拋售只是市場反應過度。

西北共同財富管理公司首席投資策略師 Brent Schutte 說，就算未來幾個月通膨升溫，Fed 仍然會保持耐心，等待經濟進一步改善，「很多投資人誤解了 Fed。」

Schutte 預測，Fed 將容忍通膨持續上升，直到美國經濟實現充分就業，因此今年美股還有上漲空間，不過漲勢和之前比可能稍微溫和。

至於美國公債的賣壓，Schutte 認為這反映著美國經濟轉強，而目前 10 年期公債殖利率在歷史上仍處於相對低的水準。

美國 10 年期公債殖利率周二報 1.66%。

大和資本市場固定收益共同主管 Ray Remy 則認為，殖利率回落可能只是暫時現象，「更長遠而言，ISM 和就業報告還是很重要，但我們是短期的交易，而且季末有許多被壓抑需求、本周沒有長天期公債發行，購債也還在持續，都壓低殖利率。上周的高殖利率，未來依然可能出現。」