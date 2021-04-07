印度央行維持利率不變 重申持續寬鬆政策

印度央行周三 (7 日) 宣布，維持 4% 的回購利率不變，維持寬鬆貨幣立場不變，符合市場預期。

此一決策也激勵印度股市，特別是銀行股的表現。至當地時間上午 10:15，Nifty 上漲 74 點，至 14757.65 點，Sensex 指數上漲 245.57 點，至 49446.96 點。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，近期 COVID-19 感染激增，為經濟增長復甦帶來不確定性，只要仍需要在持久基礎上維持成長，印度央行將繼續保持寬鬆。

Das 表示，貨幣政策委員會一致同意維持利率穩定及繼續寬鬆的立場。

自 2020 年 3 月以來，印度央行已降息 115 個基點，以減輕疫情的打擊。自 2019 年年初以來，央行共已降息 135 個基點。

印度央行指出，根據 2 月份修訂後的 GDP 數據，印度經濟在 2020 年 7 月至 9 月期間收縮 7.3%，在 4 月至 6 月期間收縮 24.4%。央行預計，印度在 2021-22 財年的 GDP 成長可達到 10.5%。

通膨部分，央行預估，今年第 3 季及第 4 季的 CPI，分別為 4.4% 和 5.1%。

印度央行說，儘管最近的感染病例激增，但經濟活動仍在正常化，城市需求已得到牽引，政府已做好準備，應對當前的挑戰。

加爾各答班丹銀行首席經濟學家兼研究主管 Siddhartha Sanyal 表示，儘管通貨膨脹預測上調，這主要是由於供應方面的問題，但聲明清楚地表明，在可預見的將來，將保持寬鬆的貨幣政策立場，說明央行仍將經濟成長放在其他目標之前。