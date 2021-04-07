日本多處新增確診創新高 大阪醫療進入緊急狀態、要求中止聖火傳遞

日本大阪府、兵庫縣、和歌山縣等多個地方政府，7 日 (週三) 的新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診均創下單日新高。

根據日本媒體報導，週三 (7 日) 日本大阪府的新增確診報 878 人、兵庫縣報 328 人、和歌山縣報 38 人，均創下單日新高紀錄。

大阪府的新增確診首度突破 800 人大關，也是繼 6 日的 719 人新增確診後，接連兩天更新單日確診紀錄。這也是大阪府連續第九天，單日確診人數超越東京都。

大阪府知事吉村洋文在 7 日表示，為防止疫情擴大，他已經要求東京奧運 ‧ 帕運組委會，中止在大阪府全境的聖火傳遞。此外，大阪府由於病床數量嚴重不足，也在同 (7) 日發布「醫療非常事態宣言」，宣告當地醫療進入緊急狀態。

東京都 7 日 (週三) 的新增確診報 555 人，是自 2021 年 2 月 6 日以來、再度超過 500 人，前後約間隔兩個月時間。重症患者較前日減少 3 人，總人數降至 41 人。截至目前，東京都的累計確診人數報 12 萬 3905 人。最近一週的平均確診人數約 417 人，較上週 (約 360 人) 高出 15.6%。

東京都 7 日的新增確診若是以年齡區分來看，20 多歲有 178 人為數最多，其次為 30 多歲的 97 人及 40 多歲的 84 人。重症化風險較高的 65 歲以上族群，則是有 63 人。

東京都為避免疫情擴大，要求餐飲店縮短營業時間到晚上九點。並持續呼籲民眾避免不必要與不急迫的外出。