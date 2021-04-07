台中高鐵特區兩商業土地標案競爭激烈 華建及達麗團隊勝出

台中市今年首場區段徵收配餘地標售今 (7) 日登場，其中以台中烏日高鐵特區的 18 標及 19 標兩筆面積逾 4000 坪的商業區土地標案最搶手，由華建 (2530-TW) 及達麗 (6177-TW) 結合白天鵝建設團隊取得，達麗副總梁景清指出，今天標下的台中高鐵站土地已展開設計，預計 1 年內正式推案。

台中烏日高鐵特區的 18 標及 19 標兩筆脫標土地，分別為 18 標，由達麗建設結合白天鵝建設團隊以 44.2 億元標下 4584.2 坪商業區土地，每坪土地價格 96.4 萬元，溢價率 66.7%，18 標總計吸引 6 組人馬參與投標。

第 19 標由華建以 38.96 億元標下 4256.3 坪高鐵特定區商業區土地，換算每坪土地價格為 91.5 萬元，溢價率 55.63%，19 標總計有吸引 9 組人馬參與投標，也為今天台中市今年首場區段徵收配餘地標售。

達麗副總梁景清指出，達麗在台中推案銷售順利，銷售狀況也佳，因此積極尋找大型開發土地推案，今天出手標下第 18 標土地，預計由達麗與白天鵝各持股 50%，今天標下的台中高鐵站土地則已展開設計，預計 1 年內正式推案。

華建今天標下的第 19 標，合計有高達 9 組團隊出手投標，也是今天這場台中市區段徵收配餘地標售案競爭最激烈的一標，華建表示，這一標土地並非華建插旗台中第一案，華建在今年 2 月已用 1.84 億元取得台中市沙鹿區新站段的 885.56 坪建地，規劃將準備推案。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，台中本次釋出的烏日高鐵商業區土地，與高鐵站近在咫尺，且兩塊土地均逾 4000 坪，可享大規模開發獎勵，加上高鐵商業區對進駐業種的限制較為寬鬆，對業者而言深具開發彈性；更重要的是，近來烏日高鐵站區三鐵共構的格局底定，在捷運試營運期間，高鐵台中站單日最高有近兩萬人次旅運量，可見伴隨捷運通車，烏日高鐵站區將充滿商機，吸引業者積極插旗。

今天台中市今年首場區段徵收配餘地標售包括烏日高鐵特區及台中水湳經貿段土地，上市建商華固 (2548-TW) 今天也參與水湳經貿段土地的標售案，但並沒有得標。