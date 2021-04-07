公股銀去年獲利縮水近2成 財部點出四大原因

公股銀行去年獲利衰退近 2 成，成為立委關注焦點，財政部次長阮清華指出，公股銀獲利衰退主要是受疫情衝擊、海外獲利衰退、缺乏多元獲利來源，加上肩負紓困任務，因此影響獲利表現。

立法院財政委員會今 (7) 日移師合庫銀考察香港人才招攬計畫，與會立委除聚焦公股銀的人力招募概況，也關切公股銀獲利表現。

阮清華表示，全體公股銀行去年稅前盈餘約 1109 億元，較前一年 1358 億元衰退，因業務調性不同，因此並非每家公股銀獲利都衰退，整體而言，全體公股銀去年獲利較前一年度減少約 2 成。

阮清華指出，公股行庫業務重心主要以企金為主，但去年因應疫情衝擊，包括美國、台灣等央行接連降息，導致台美利差縮小，進而影響銀行獲利。

其次，海外獲利表現縮水也影響獲利，公股銀過去 10 年，每年海外獲利約 200 餘億元，高峰曾一度攀升至 240 億元，但去年受疫情衝擊，導致海外驟減只剩 140 億元，光是一年就短少 100 億元，衝擊整體獲利表現。

阮清華指出，比起民營銀行有銀行、保險與證券等多重獲利來源，公股行庫獲利主要仍以銀行為主，為強化獲利動能，財政部也積極要求公股銀行必須打造多元獲利模式，建構銀行以外的獲利引擎，提升獲利表現。

阮清華認為，公股行庫相較於民營銀行，在非常時期還得肩負政策使命，而這也會影響獲利表現，以去年的紓困來說，公股行庫承做比重高達 86%，民營銀行比重僅 14%，也難免影響獲利表現。