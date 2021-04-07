房地合一稅2.0完成朝野協商 7/1正式上路

房地合一稅 2.0 修法今 (7) 日完成朝野協商，定調新法將在 7 月 1 日正式實施，換言之，只要在今年 6 月 30 日前完成交易的不動產，仍可適用現行的房地合一稅稅率，市場預期在新法上路前將引發一波投資客逃命潮。

但為避波及都更與危老重建，今天朝野協商也針對都更、危老重建增設除外條款，包括營利事業與個人，只要是參與都更或危老重建分回戶，在 5 年內進行第一次移轉登記，可適用 20% 稅率。

立法院財委會今天就房地合一稅進行朝野協商，其中最受矚目的當屬新版房地合一稅的實施日期，財政部會中仍主張以行政院版為主，也就是新法上路時間由行政院訂定，但國民黨團則認為，應該在新法公布施行後即刻生效，才能有效遏止炒房。

財政部長蘇建榮表示，房地合一稅的日出條款，評估至少需要兩三個月作業時間，並搭配實價登錄 2.0 同步實施，換言之，新版的房地合一稅最快也要 7 月 1 日才能上路。

最後在朝野黨團取得共識下，拍板決議房地合一稅 2.0 在 7 月 1 日正式實施，完成朝野協商程序，接下來將送交院會完成二讀、三讀程序，換言之，只要是 7 月 1 日起交易的不動產，將以房地合一稅 2.0 版本進行課稅。

另外，因應《銀行法》規定，銀行取得不動產擔保品必須在 4 年內完成處分，為避免新制上路衝擊銀行，蘇建榮也在協商中允諾，新版房地合一稅將在子法規中排除，只要是依法在期限內所處分的擔保品，可不受新制稅率規範。