〈房產〉房地合一2.0拍板 房仲：投資客先起跑 估上半年交易增

今 (7) 日立法院財政委員會完成房地合一 2.0 修法的朝野協商，決議明訂今年 7 月 1 日上路。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，由於新制內容、修改重點公布已久，市場對規則已有預期，從今年首季交易量大增就可看出投資人提前獲利了結的趨勢，預期上半年房市交易量將增加。

這次房地合一 2.0 修法重點在於將持有 5 年內售出的稅率拉高、境內法人稅率比照自然人，以及把預售屋、股權移轉納入房地合一核課範圍，配合實價登錄的交易資料即時及門牌完整揭露，預售案的操作空間被大幅限縮。

郎美囡分析，去年房市熱潮有大量熱錢湧進預售屋，拉高新建案價格順勢帶動在地房價，因此從實價登錄到房地合一都針對預售屋進行改革，未來買方可獲得更透明且即時的價格資訊，另一方面，稅負提高、成本墊高，投機炒作的空間大幅縮小。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，倒數三個月後影響最大的，莫過於持有 2 年以上未滿 5 年間的非自用屋主，和奢侈稅不同，畢竟房地合一是有賺才課稅，因此賣方最大的底線僅是在獲利與稅差之間取得平衡，賣方寧可少賺也不至於賠售，但多少讓屋主願意讓利，成交量可能增加，但價格頂多上下震盪，很難出現大跌的走勢。