昇貿1月營收6.4億元創新高 三動能挹注今年成長

焊錫相關廠商昇貿 (3305-TW) 今年 1 月營收以 6.4 億元創新高，月增 10.17%，年增 75.7%，預估在低價原料庫存、半導體應用增加、海外新設據點挹注等三動能挹注下，今年營運成長能動十足。

昇貿今年首季營收及獲利，將明顯優於去年同期及上季。

昇貿仍維持太陽能電池板鍍錫銅帶生產、供應，隨著這一波太陽能產業復甦、需求成長，且上游原物料漲價，昇貿也可望受惠。

昇貿也供應半導體用錫膏，屬於高階產品，有利毛利率向上，已打入日月光 (3711-TW)、頎邦 (6147-TW) 等供應鏈，預估今年半導體應用占比將成長，推升今年高階產品占比重達 30% 的水準。

除中國廠區，昇貿目前在泰國、馬來西亞都有生產基地，隨著台商 EMS 廠供應鏈挪移，昇貿泰國廠今年也將有不錯成長幅度，同時，昇貿在越南的新據點，預估將在 2021 年上半年完成設立，有助掌握越南業務。

另外，隨著金屬價格的上漲及訂單成長，昇貿也調漲加工費，推升營運成長。

昇貿 2020 年全年營收 52.81 億元，年增 1.07%，2020 年前三季稅後純益 1.18 億元，每股純益 1 元。