美債殖利率飆 外資3月撤離94億元 連2個月淨匯出

金管會今 (7) 日公告最新外資動向統計，受美債殖利率上揚影響，外資與陸資 3 月淨匯出 3.29 億美元 (折合約新台幣 94 億元) 為，為連續二個月淨匯出。

據金管會統計，外資 3 月淨匯出 3.31 億美元，但陸資淨匯入約 0.02 億美元，一來一往下，合計淨匯出 3.29 億美元；不過若拉長時間看今年以來，外資累計淨匯入約 45.53 億美元，陸資累計淨匯出約 0.03 億美元，合計仍淨匯入 45.5 億美元 (折合新台幣約 1297 億元)。

外資操作台股部分，截至 3 月底，外資買進上市股票總金額約新臺幣 4 兆 8327.41 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 5 兆 1618.20 億元，外資累計賣超上市股票約新臺幣 3290.79 億元。

上櫃部分，外資買進上櫃股票總金額約新臺幣 5837.49 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 5883.14 億元，外資累計賣超上櫃股票約新臺幣 45.65 億元。

雖然外資累計呈現賣超，但整體外資與陸資累計淨匯入水位為 2130.95 億美元，雖然 3 月微幅匯出，但仍有超過 2100 億美元的資金停泊在國內伺機而動。