特斯拉新款Model S、Model X 傳延誤交車數個月

電動車新聞網站 Electrek 報導，特斯拉 (TSLA-US) 新款 Model S 和 Model X 交貨將延後幾個月，可能是因為遭遇生產延誤，或是 Model S 和 Model X 面臨無法準時交付的情形。特斯拉股價周三 (7 日) 收盤下跌近 3%。

根據報導，Model S Long Range 和 Model S Plaid 的交付時間將推遲 10 到 14 周，Model X 預估交貨時間落在 5 月至 7 月。大多數在 1 月發表會後下訂的訂單都延誤，這些訂單原本預定在 3 月和 4 月交車，如今被推遲幾個月。

雖然這不代表特斯拉無法交車，但加速生產的時間表幾乎篤定延後不少。

特斯拉 1 月發表大改款的 Model S 和 Model X，執行長馬斯克當時表示，首批訂單幾周內能交貨。但特斯拉第 1 季並未交付任何新款 Model S 和 Model X。

而據 Elektrek 取得馬斯克在 2 月底致內部員工的信函，馬斯克當時對員工說，Model S 和 Model X 產線幾乎完成調整，第 2 季可望產能全開，他還說由於市場需求很高，特斯拉很快就需要恢復輪班兩班，歡迎親朋好友加入。

不過六周過去，至今尚無任何有關 Model S 和 Model X 交車的消息。

目前不清楚什麼原因導致特斯拉延誤交車。Model S 和 Model X 無論內裝或是外觀都大改款，新款 Model S 螢幕從 17 吋直立式變成水平擺放，代表使用者介面將完全不同於 Model 3 和舊款 Model Y。

此外，整個汽車業界受到晶片短缺衝擊，生產大受影響。

特斯拉周三收盤下跌 2.99% 至每股 670.97 美元，是 3 月 26 日以來最大單日跌幅。