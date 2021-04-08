迎接經濟重啟時代！Uber撒2.5億美元 獎勵駕駛多多出車

Uber (Uber-US) 週三 (7 日) 表示，因應各州開始撤除一些防疫限制並持續推動疫苗接種，Uber 將斥資 2.5 億美元實施一次性獎勵刺激計畫，旨在協助駕駛重返崗位。

Uber 表示，該獎勵計畫將歡迎現有駕駛回歸崗位，也確保新加入者能對工作內容駕輕就熟。

Uber 發言人表示，公司將在未來幾個月分期發放一系列獎勵款項。例如，德州奧斯汀駕駛如果出車 115 趟，就可保證獲得 1100 美元；鳳凰城駕駛如果出車 200 趟，就可保證獲得 1775 美元。

Uber 預期最終公司全美業務的需求將會提升，且隨著更多駕駛加入此項計畫，就會調降該收益。

「我們希望駕駛能利用現在提高的收益，因為這可能是暫時狀況，隨著復甦持續，我們預期會有更多駕駛返回崗位，這意味過段時間收益將會調回疫情爆發前的水準。」

去年一年，因為新冠疫情嚴重限制出行和日常活動，共享乘車公司的市場需求也劇烈萎縮。但即使疫情期間共享乘車量大降，美國兩大共享乘車業者 Uber 和 Lyft (LYFT-US) 仍承諾 2021 年底前實現調整後 EBITDA 上的獲利。

2020 年第四季，Uber 調整後 EBITDA 上虧損 4.54 億美元，GAAP 基準上 9.68 億美元，季度營收 31.7 億美元。

Uber 週三下跌 2%，收 56.89 美元。