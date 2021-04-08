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比起通膨 美股投資人現在更擔心拜登加稅

鉅亨網編譯余曉惠
比起通膨 美股投資人現在更擔心拜登加稅 (圖:AFP)
比起通膨 美股投資人現在更擔心拜登加稅 (圖:AFP)
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彭博報導，對美股投資人來說，拜登政府提高企業稅的疑慮已經取代通膨，成為當前更令人擔憂的因素。

RBC 資本市場 3 月底進行的調查顯示，53% 投資人認為，加稅計畫在未來四年將帶來「負面或相當負面」的影響，比率從去年 12 月的僅 21% 大幅上升。

對拜登執政四年下的美股展望。來源:Bloomberg
對拜登執政四年下的美股展望。來源: Bloomberg

RBC 美股策略部門主管 Lori Calvarisna 說，美股投資人最擔心的是貨幣政策，接下來是稅率和稅賦政策，再來才是通膨，拜登政策下的美股展望現在轉為偏悲觀一些。

從 1.9 兆美元紓困案到健全基礎建設計畫，拜登的財政刺激幫助美股衝上歷史新高，但隨著基建計畫細節浮現、加稅可能性提高，投資人樂觀情緒也下降。

稅務專家分析，如果拜登政府加稅，科技業、製藥業將首當其衝，這兩個是標普 500 指數最大類股。

高盛策略師則 3 月推估，如果拜登政府最初的加稅計畫完全付諸實行，明年標普 500 成分股企業的獲利成長將減損多達 9%。 

白宮除了打算把企業稅率從 21% 提高到 28%，還規劃調高美國企業海外所得稅率。美國財長葉倫周三 (7 日) 表示，加稅計畫能在未來 10 多年收回美企在海外逾 2 兆美元的獲利，其中終結獎勵措施可使國庫進帳約 7000 億美元

美國總統拜登則在周三稍晚表示，企業稅率可以協商，願意聽取稅率低於 28% 的建議。路透引述多位消息人士報導，拜登政府了解 28% 的企業稅將遭到共和黨和一些民主黨員的反對，目前正準備討論替代方案，包括將稅率設定為 25%。

美股展望

BTIG 公司分析師 Julian Emanuel 表示，每當企業稅和個人稅率調高，股市通常會有不好的表現。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 David Kelly 預估，2022 年企業稅後獲利原本可達 2.1 兆美元，但將被加稅吃掉約 5%，因而抑制 2022 年的美股漲幅。他還說，美股本益比超過 22 倍，已經達到史上相對高的水準。

標普500預估本益比。來源:Bloomberg
標普 500 本益比。來源: Bloomberg

另有一派主張，財政刺激帶來的好處將彌補加稅衝擊。Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMilloan 說，市場現在擔心的是加稅將使標普 500 成分股企業獲利減損 8% 至 9%，但額外的財政刺激也能推升企業獲利。

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