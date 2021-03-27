一種超稀有金屬 今年漲幅「狠甩」比特幣

週五 (26 日) 《彭博社》報導，今年有一種超稀有的金屬價格表現「狠甩」比特幣。

地球中最稀有的金屬之一「銥」自今年 1 月初來，價格已飆升 131%，漲幅遠遠超過比特幣 (85%)。

銥是鉑和鈀金的姊妹金屬，市場知名度相對較小。一般作為鉑和鈀的副產品開採，需求主要由工業用戶主導。銥並不在交易所、期貨進行交易，買家只是從少數經銷商處取貨，經銷商也直接從生產商手中採購。

賀利氏集團稱，過去一年來，推動「銥」價格大漲的主因是供應中斷，以及市場對電子螢幕的需求不斷增長。

Valent Asset Management 投資組合經理 Jay Tatum 稱：「供應方面的交貨時間太長，無法及時增加供應。短期來看，唯一的解決方案是提高價格，以促使人們出售手上的現貨。」

Johnson Matthey Plc 數據顯示，用於火星塞的銥價格已攀升至每盎司 6,000 美元。這使其價格比黃金貴三倍以上。

銥是原子序 77 號的元素，其元素符號為 Ir，是一種十分剛脆、地球地殼中最稀有的元素之一。

全球年產量及年消耗量只有三噸。銥金屬會被應用是因其在高溫環境下的抗腐蝕性，像是在高效的火星塞，用作於半導體再結晶的坩堝中及氯鹼法的電極中。

值得一提的是，在供應緊張的背景之下，其他鉑系元素的金屬價格也隨之上漲，包括鈀金、銠和釕。鈀金價格僅距歷史高位低約 9%，銠的價格於本週刷下新高紀錄，即每盎司 29,800 美元，釕價位已升至近 13 年的高位。

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