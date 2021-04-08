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【Wen姐筆記】搶下17000決戰權門票 資增再甩轎？待主將吹衝鋒號

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搶下17000決戰權門票 資增再甩轎? 待主將吹衝鋒號。(圖：AFP)
搶下17000決戰權門票 資增再甩轎? 待主將吹衝鋒號。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢Wen姐筆記

外資與融資攜手，台股昨日再改寫歷史新高，加權指數正式收上 16800 點，以 16815.36 點作收，成交量略增至 3453 億元。台股昨日已經闖關 16777 點成功，取得 17000 點決戰權門票，由於昨日融資單日增加 24.28 億元，增溫速度拉升，是否又再出現關前甩轎? 多方仍得步步為營! 而多方帶隊主將何時吹起衝鋒號，將是射門 17000 關鍵! 16777 點成為極短線強弱觀察重點! 關鍵點位為 16688、16722 與 16818 點。

多方要正式往 17000 點起腳射門，必須先突破「7 上 8 下」的盤整區間! 16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，不宜失守，最好是能維持在 16748 與 16777 點之上，才可顯示短多控盤力道強勁，而 16800 點城池，兩端哨站為 16788 與 16818，16853 點站穩後多方將正式擺開射門陣式。16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，至 17000 點關前，還有 16944 與 16988 兩個中途站，17023 為 17000 點北方哨站，站穩才算正式收復 17000 點!

16688 點如未能守穩，則盤勢恐進行較大幅度的甩轎動作，恐回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，多頭得提高警覺，本波攻勢有降溫疑慮。恐再往 16555 與 16500 點回測，16500 點兩端哨站為 16520 與 16486 點。棄守需提防回檔幅度擴大。

指數要再創高，外資買盤為不可或缺的助力，不過融資本波又連增 9 個交易日，昨日單日上市融資又升溫 24.28 億元，上市融資餘額達 2361 億元新高水位，指數位於高檔， 融資持續攀高，但融券因陸續強制回補，昨日雖小增，但仍僅 57 萬張，再加上自營商連 3 日累計又買超近 75 億元，被歸類為不安定的籌碼大增。仍得提防短線獲利下車賣壓，尤其是近日不安定籌碼大增的中小型股!

多頭可用之兵相當多，但是指數要闖 17000 點天關，電子權值股主將絕對是要角，除了台積電之外，聯發科能否挑戰千元關卡成功，以及鴻海能否站穩月線再北上，也都是觀察重點。指數要闖關 17000 點成功，在權值股部分，最忌出現豬隊友，不論是金融或傳產龍頭，也必須齊心合力。不過由於不安定籌碼大增，投資人也得提防有人趁拉權值股之際，調節中小型股! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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台積電2330聯發科2454

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