【倫元投顧】逢低留意財報佳股

◆盤勢分析

美股昨晚漲多整理，台股今天因週選擇權結算而拉尾盤言，終場指數以上漲 75 點收在 16815 點，成交量為 3400 億。

針對後市看法不變，短線漲多或有震盪，但仍會先往上反應第一季財報利多。當 4 月 15 日台積電法說會後~ 5 月初，隨時就得提防融券回補近尾聲和第一季財報利多反映近尾聲時，準備做一波漲多回檔修正。一旦破季線則小心先多殺多下去回測年線上下後才會再往上攻。

畢竟拜登宣布 2 兆基礎建設利多背後，接下來要留意否會加稅 (企業稅從 21%~28%)，萬一國會真的通過的話，則股市短期一定會往下反映加稅導致企業獲利減少的利空。

以及景氣谷底加速復甦、債券殖利率攀升將是中長期趨勢，不過若債券殖利率短期若攀升過快，提防 Fed 下半年會提前宣布縮表，代表史上最大資金行情將告一段落，股市通常會領先反映先回檔修正後、再往上反應景氣復甦。(Telegram 好友: trend1000)

王信傑 分析師

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