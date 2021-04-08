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ESG投資熱度加溫 慎選基金搭上順風車

鉅亨網新聞中心
ESG投資熱度加溫 慎選基金搭上順風車。(圖：AFP)
ESG投資熱度加溫 慎選基金搭上順風車。(圖：AFP)
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ESG乾淨能源永續經營鉅亨買基金

隨著全球 ESG 意識抬頭，不僅企業經營開始導入 ESG 管理策略，投資界更吹起一股永續投資熱，國內外資產管理公司競相發行 ESG 相關投資標的，截至 2020 年底全球 ESG 概念基金的資產規模再創歷史新高，且規模不斷增加中。「鉅亨買基金」表示，ESG 投資蔚為風潮，而歐盟加大乾淨能源投資及拜登的綠色新政更是後續的重要推手，鉅亨買基金看好 ESG 投資可望為投資人創造更好的投資報酬。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，根據 Bloomberg 截至 2020 年底的統計， ESG 全球股票指數近一年報酬率 16%、領先 MSCI 世界指數的 14.3%；若拉長到三年，ESG 全球股票指數報酬率更以 34.8% 領先 MSCI 世界指數的 26%，顯示 ESG 股票指數不管是短期或中長期的報酬均打敗一般股票指數。而在債券部分，全高收 ESG 指數、美高收 ESG 指數與全球企業債 ESG 指數近一年的報酬率也都高於一般的全高收指數、美高收指數與全球企業債指數。

張榮仁分析，截至 2020 年第 4 季，全球永續概念基金資產規模由前一季的 1.28 兆美元、成長 29% 至 1.65 兆美元，創下歷史新高。張榮仁強調，目前已有不少國家的退休基金已陸續將 ESG 納入投資決策中，預期全球持續流入 ESG 基金的資金將明顯增加。ESG 基金不只可以幫助引導資金流向對地球更友善的公司，亦能提供投資人更好與更穩定的績效，因此，建議投資人應將 ESG 基金納入投資組合中。

張榮仁指出，近十年全球災害主要集中在洪水、颶風與極端溫度，而這幾種災害正巧與全球暖化與氣候變遷高度相關。全球暖化與氣候變遷除了跟常見的石化能源使用有關，海洋汙染則是另一個關鍵。近幾年幾起比較重大的海洋汙染事件，除了對生態環境帶來重大傷害與難以估計的損失外，也為各家公司股價帶來負面衝擊，進而使投資人開始更加關注企業長期價值、風險辨別以及社會責任。

張榮仁進一步表示，投資時若只注重企業的財務指標與未來獲利表現，卻忽略是否善盡企業社會責任，一旦企業爆發危機事件，往往會讓投資面臨更大的風險，長期投資績效將更加難以挽回。如果將環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social) 及公司治理 (Governance) 三大因子納入投資決策，因 ESG 評分較高的公司往往更重視股東長期利益，加上企業的期望存續期間更長、倒閉機率更低，也讓銀行願意用較低利率出借資金，企業競爭力自然也會提高。隨著越來越多資金標榜投資在 ESG 高分的公司，股價自然更加水漲船高。因此，投資加入 ESG 元素反而能提升投資報酬。

資料來源：Bloomberg、晨星；資料日期：截至2021/3/31；報酬率統一以美元計算
資料來源：Bloomberg、晨星；資料日期：截至 2021/3/31；報酬率統一以美元計算

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百達 - 環境機會 - R 美元

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