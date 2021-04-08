【百達投顧】Barometer 4月配置觀點：周期性股票受看好 加碼工業、原物料、非必需消費品

總經

全球經濟正在強勁反彈。充足的貨幣和財政刺激措施以及 Covid 疫苗在全球施打的希望，正鼓勵投資者將更多的資產從債券轉而分配到股票。我們預計這種模式不會在短期內改變，因此維持我們對股票的加碼立場。但是，隨著成熟經濟體的經濟復甦步伐加快，長期利率和美元上漲，對那些依賴廉價美元資金的國家造成威脅。因此，將新興市場股票評級下調至中性。 維持對債券中立和減碼現金立場。

經濟周期指標顯示，由於美國全面轉強，全球經濟復甦正在加速。美國消費者開始花費，受惠於 1,400 美元的聯邦補助。自 2020 年 1 月以來，政府向家庭的支付金額已成長至 3 兆美元，相當於美國個人消費總額的五分之一，是 2009 年全球金融危機期間補貼金額的三倍。

截至 2020 年 12 月的過去一年，美國家庭的淨金融資產增長 10％，達到創紀錄的 130 兆美元，然後從總統拜登（Joe Biden）的 1.9 兆美元一籃子計劃獲得新的刺激性支票。淨資產增加 10％通常會導致個人消費增加 1％，這將近 70％貢獻於經濟產出。考慮到這一點，我們預計全球最大的經濟體今年實際成長高達 7％，是 2020 年的兩倍。

強勁的經濟條件將對通貨膨脹造成上行壓力，但價格上漲應該是漸進的。產品價格壓力來自於商品價格上漲和供應瓶頸等暫時性因素的結果，在未來幾個月內應會緩解，這有助於抵消今年晚些時候服務業的較高通膨。除非通貨緊縮的勞動力市場條件導致工資大幅上漲，否則美國通膨率不可能持續超過美國聯邦儲備委員會設定 2022 年的 2％目標。

中國的經濟復甦仍然強勁且自給自足。 3 月非製造業活動連續 11 個月擴大，而出口成長則比長期趨勢高 32％。房地產市場沒有放緩跡象，對大宗商品需求構成支撐。我們對 2021 年的實際 GDP 成長預測提高 1 個百分點，達到 10.5％。歐元區緊隨其後，因為新一輪的 Covid 病毒感染迫使各國對社會和經濟活動實行限制。得益於該地區疫苗接種計劃的改善，經濟將在第二季度復甦，對該地區 2 兆歐元的財政刺激計劃也將提供一些支持。

流動性狀況指標表明，央行的刺激措施仍然足夠，但部分國家開始收緊貨幣政策。在至少佔全球流動性供應五分之一的中國，情況變得越來越嚴格，這可能會影響今年晚些時候的股票價值。該國的過剩流動性（貨幣供應量成長率與名目 GDP 成長率之間的差額）與去年同期相比有所減少，而信貸脈衝（來自私部門的新信貸流動）有所下降，在 10 月觸及 2009 年以來的最高點後，回落至兩年平均水平。

在其他新興國家，全球債券收益率的急劇上升和美元走強使寬鬆貨幣政策受到限制。在經濟疲弱的時候，土耳其、巴西和俄羅斯已經被迫撤回政策支持，以保衛本國貨幣和打擊通貨膨脹。相較之下，美國的流動性狀況目前仍支持風險資產。計算結果顯示，經通膨和量化寬鬆措施調整後，美國實質利率處於 - 4.7％的歷史最低水平。儘管經濟蓬勃發展，但美國 Fed 仍保持寬鬆的貨幣條件，這增加央行在近期宣布縮減其貨幣刺激措施的風險。對於風險資產，價值面訊號是負向的，在模型中全球股票達到自 2008 年以來的最高水位。技術面則對風險資產有輕微的正面影響，今年股票吸引近 3,500 億美元的資金流入。

相反，新興資產正在遭受損失。據國際金融研究所（Institute of International Finance）指出，美國長期利率的急劇上升已經觸發近 5 億美元（以六週移動平均值為基礎）的資金流出，這一水準上一次出現是在 2013 年 Taper Tantrum 貨幣政策退場恐慌的高峰期。

股票

新興市場：經過強勁的行情，戰術我們上將新興市場股票從加碼下調至中性。短期內有許多因素影響著這些資產。新興市場股票已經比去年的低點上漲約 70％，並比全球股票表現高出 8 個百分點，現在它們不再便宜。成長動能已經從中國轉移到美國，而美元和實質利率都在走高 - 新興市場通常在這種環境下表現掙扎。

然後，對於新興市場股票將如何對成熟國家最終退出中央銀行刺激計劃做出反應，還有幾個問號。整體而言，多數成熟經濟體的外部帳戶優於 2013 年 Taper Tantrum（當時 Fed 放慢量化寬鬆資產購買的步伐）。但是，即使復甦還不完全，他們仍然面臨著必須捍衛本國貨幣並通過撤回政策支持來對抗通貨膨脹。在過去的一個月中，巴西，俄羅斯和土耳其已經朝著貨幣政策正常化邁進。

美國：在美國股市中，只有趨勢增長保持穩定，公司利潤率保持在平均水平以上並且債券收益率保持在 2％以下，才能維持昂貴的價值。相較之下，實際收益率上升會創造條件，使得價值股和成熟股市往往表現優於大市，尤其是日本股市，我們在這些股票上仍然維持加碼。

產業：偏好周期性股票，並維持工業、原物料和非必需消費品股票的加碼立場。 從廣義上講，鑑於實質利率仍遠低於趨勢並趨於上升，因此價值股票的前景比成長股票的前景更好。我們首選的價值題材是金融。 儘管自去年 10 月以來該股的表現超出了 15％，但技術因素仍支持在該產業的加碼立場。