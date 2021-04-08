企業聚焦提高遠距辦公效率 Gartner：今年IT支出將破4兆美元

研調機構顧能 (Gartner) 周三 (6 日) 表示，經歷去年疫情衝擊後，企業 IT 支出成長已逐漸回溫，今年將專注於提高遠距辦公效率，預估今年 IT 支出有望達到 4.1 兆美元，較去年增加 8.4%。

Gartner 表示，去年疫情興起的遠距辦公趨勢延續至今，許多企業已永久將傳統工作方式轉型為虛實混合辦公，提高 IT 設備與軟體需求。與去年相比，企業在軟體和設備上的支出增加超過 10%。

Anaqua 技術長 Erik Bailey 表示，整體 IT 預算與疫情前雷同，今年計劃將重點放在資安、伺服器託管、筆電、螢幕等設備，目標是確保員工無論身在何處都能完全提供生產力。

Gartner 首席分析師 John-David Lovelock 說：「去年是遠距辦公的開始，如今，我們正在轉變為如何使遠距辦公能有更高工作效率。」

Lovelock 表示，雲端與軟體的價值在疫情期間獲得證明，雲端商業系統可以在必要時擴增以快速反映市場未預期的變化，企業將透過這些彈性化的數位功能，對未來突發事件做準備。

不過，Lovelock 認為，IT 支出的反彈不會在各產業同時發生，與產業恢復狀況有密切關係，如疫情期間表現較穩定的金融業可能比零售商、觀光業更快增加 IT 支出。