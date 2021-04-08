基金開箱文》瑞銀美國小型股票 aka小型股代表作？

提到美國小型股基金，瑞銀美國小型股票基金常常是第一個浮現腦中的標的。小型股與美國國內需求緊密相關，隨著美國逐漸走出疫情影響，美國小型股早已上漲一波，現在美國政府又陸續丟出更多刺激措施，瑞銀美國小型股票會是投資美國小型股的好選擇嗎？目前，基金的布局策略又是什麼？

1. 瑞銀美小績效令人印象深刻

由於這檔基金過去長期績效穩坐美國小型股票第一名的寶座，基金近五年的累積報酬率為 166.4%，年化為 22%，近期則因為受到三月份股市投資風格輪動影響，短期績效相對落後。但一年以上的績效仍相當亮眼，難怪只要提到投資美國小型股票，瑞銀美國小型股票基金幾乎成為代名詞。

2. 佈局重點著重小型、成長股

相較於其他同類基金，瑞銀美小高度佈局在成長類股，這項特性同時也解釋了基金在過去幾年亮眼的表現。除了股票風格，這檔基金也是名副其實專注於投資小型類股，而在其它市值股票大多配置偏低。

以產業別來看，基金聚焦以醫療服務設備、生技等創新健康保健類股（29.1%）、受惠經濟解封且獲利強的綠能和多元工程設備製造工業類股（21.4%），同時也看好數位化趨勢科技（17.5%）和非必需消費類股（18.7%）（資料來源: 瑞銀投信，截至 2021/2/28）。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/28。同類基金為台灣核備可銷售之美國小型股票類別主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

儘管成長股可能受到美債殖利率上升引發股票重新評價，然而，瑞銀美小佈局的企業有高達 75% 的收入主要來自於北美（包含美國與加拿大），在北美景氣復甦無虞的情形下，這些企業基本面強勁，反而更顯投資價值。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/2/28。同類基金為台灣核備可銷售之美國小型股票類別主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 波動較大，但風險報酬 CP 值不賴

該檔基金的波動度高於同類平均（3 年標準差 27.2%，同類平均為 24.6%），但是如果改用同時衡量風險與報酬的夏普值來看，該檔基金的報酬率讓高波動度顯得很值得。基金三年的夏普值為 0.83，不僅超過同類平均，也超過同類領先群，五年表現也是同樣打敗同類領先群。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。同類基金為台灣核備可銷售之美國小型股票類別主級別基金，同類領先群指的是同類基金表現前四分之一強的基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

而且，再過往市場上漲的時候，基金可以 105.2% 超額參與漲幅，而市場下跌的時候，較少幅度的參與跌勢。這樣的能漲抗跌的特性，較容易創造優異的長期報酬。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。同類基金為台灣核備可銷售之美國小型股票類別主級別基金，同類領先群指的是同類基金表現前四分之一強的基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國小型股受惠國內復甦，投資選績效常勝軍瑞銀美小

美國小型股與國內消費、資本支出週期呈現高度相關，近期數據頻頻顯示美國國內消費需求強勁復甦，美國新基建法案也已將為資本支出挹注強大的力量，有利美國小型股表現。瑞銀美國小型股票基金長期顯示優異的選股能力，且佈局於未來能受惠景氣復甦的類股，且有能漲而相對抗跌的特性，對於想要參與較積極的美國小型股的人來說，是不錯的選擇。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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