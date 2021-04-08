〈中華電5G落地〉AIO大聯盟南部首個企業專網應用 Q3導入金屬扣件廠

中華電 (2412-TW) 與國內外廠商成立的 5G AIOT 大聯盟，在高雄成功大樓打造 5G 創新應用場域，開發的 5G 應用已與南部金屬扣件廠合作，預計今年第 3 季亮相，成為聯盟首個企業專網場域。

董事長謝繼茂認為，5G 甫商轉，企業專網布局近期才陸續顯現，加上中華電消費端與企業端比重約 65:35，企業端基期低，仍處成長階段，短期內看不到黃金交叉，預期黃金交叉可能要 10 年後才會出現。

謝繼茂指出，中華電打造的 5G 創新應用，已在多個場域進行驗證，包括智慧工廠、文化展演場、車連網、教育學術單位等，看好今、明年企業端應用仍有成長空間。

中華電攜手國內外多家業者，進駐高雄成功大樓，也是首個 5G AIOT 垂直應用落地場域，中華電透露，該場域打造的 5G 創新應用劍指智慧工廠，預計今年 5 月底、6 月初應用會落地，導入南部金屬扣件廠，成為聯盟首個企業專網案例。

其他 5G 應用方面，謝繼茂舉例，台鐵太魯閣號意外雖然事故無法預測，但未來 5G 應用可在交通運輸上導入軌道影像、AI 辨識、無人機尋檢等，藉此讓意外傷害降到最低。