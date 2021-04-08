〈台股盤後〉多頭類股輪動 大漲逾百點再寫收盤新高

台股在市場資金充沛挹注下，今 (8) 日收盤上漲 111.08 點，以 16926.44 點創收盤新高，成交值 3849.23 億元，證券分析師指出，以目前台股大盤上升格局來看，若國際股市未出現重大不利轉折，此時台股選股重點在中小型等。

台股今天大盤走勢為開但走高格局，8 日早盤開在 16786.56 點，最低 16735.78 點，最高 16926.76 點，終場收在 16926.44 點創台股收盤新高，市場成交值 3849.23 億元。

台股今日成交量達 3849.26 億元，分析師黃漢成指出，市場成交值今天並未突破 1 月 6 日的 4350 億元，有價量背離狀況，未來挑戰 17000 點整數關卡時，是不利因素，不過國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，今天台股漲升中，並沒有出現量能失控的不利狀況。

簡伯儀指出，國際股市近期未出現重大轉折，此時台股選股重點在中小型有較大出線的機會，尤其是櫃買指數連續 8 天走高，且今天還有 88 檔漲停股，顯示人氣暢旺。

就台股今天大盤走勢而言，市場重點在於半導體及鋼鐵族群，IC 設計股在聯發科 (2454-TW) 站穩 1020 元帶動下，族群全面走高。

大型股聯電 (2303-TW) 3 月營收創新高，收盤大漲 2.5 元或 4.85%，以 54 元作收；至於台積電 (2330-TW) 今天收 613 元，也站上所有均線，台積電將於 4 月 15 日召開法人說明會。

大立光 (3008-TW) 昨日盤中一度跌破 3000 元大關，今天股價出現跌深反彈，收盤上漲 100 元或 3.33%，以 3100 元作收，大立光今天下午將召開法人說明會並公布 2021 年的首季獲利成績及第二季營運展望。

鴻海 (2317-TW) 收盤則下跌 1 元或 0.81%，收盤價報 122.5 元。