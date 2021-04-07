面板、鋼鐵領漲 台股漲75點收16815點續締新猷

無懼美股收黑，台股今日開盤直攻 16816.34 點，改寫歷史新高，不過，適逢周選擇權結算日，指數上沖下洗，盤中幾度翻黑，權值股互有漲跌，面板、鋼鐵、航運、IC 設計及被動元件等仍獲得買盤支撐，帶動大盤翻紅上漲 75.49 點，收在 16815.36 點，續締新猷，成交值 3400.03 億元。

台積電今日開高震盪走低，在平盤附近整理，終場收平盤 610 元；聯電尾盤獲得買盤力挺，漲 1.6%，收 51.5 元；聯發科、鴻海、台達電、中信金、南亞等權值股均在平盤之上表現；大立光受缺料影響，4 月拉貨動能恐下滑，股價續走跌，一度失守 3000 元大關，終場跌 2.6%，收 3000 元。

4 月面板報價漲勢延續，主流 55、65 吋電視面板價格仍上漲 4 美元，顯示器、筆電等 IT 面板同步喊漲，將有利雙虎營運維持高檔。在大量買盤追捧下，友達放量走高，暴漲逾 9%，收全場最高 23.2 元，創近 10 年新高；群創同步大漲逾 8%，收在 23.5 元，成交量近 60 萬張。背光模組大廠瑞儀持續布局車載商機，傳出近期已直接供應特斯拉儀表板背光模組，終場也上漲 1.98%，成交量 5212 張。

鋼鐵族群持續成為盤面焦點，業界看好中鋼 5 月內銷盤價將開高，月盤挑戰連續 11 個月上漲，激勵中鋼股價強漲逾 3%，一度站上 27 元，寫 7 年多新高；大成鋼、官田鋼噴出第二根漲停；春源、東鋼、威致、盛餘、千興等多檔表現都相當強勢。

陽明周四 5 分鐘撮合交易將解封，在基本面亮眼的支撐下，吸引法人提前搶進，今日延續漲勢，勁揚近半根漲停板，創 17 年來新高；長榮、萬海均上漲逾 2%。散裝航運股四維航獲得買盤青睞，股價漲近 7%，慧洋 - KY、中櫃漲幅也超過 2%。

觀察焦點個股，由於代工需求強勁，外資看好裸晶圓第 2 季現貨報價漲幅可望擴大，將台勝科目標價提高至 180 元，激勵台勝科股價亮燈漲停，達 152 元。鴻海暨永齡創辦人郭台銘擬斥 50 億元入股台康生技，取得 18.56% 股權、成最大股東，激勵台康生技股價跳空漲停，鎖在 129 元，創新高。