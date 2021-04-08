LG不敵虧損退出手機市場 三大品牌有望受惠

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，南韓 LG 電子不敵連年虧損，本月對外宣布關閉行動業務部門，其中，LG 過去鎖定北美以及拉美的中階銷售市場，預期未來將由三星、Lenovo、小米分食市占率。

LG 手機業務自 2015 年第 2 季開始面臨虧損，2016 年逐漸退出中國市場後，更是難以擺脫虧損局面，截至去年第四季為止，已連續 23 季虧損，累計金額高達 5 兆韓元。

回顧近年 LG 智慧型手機表現，包含翻轉螢幕的 LG Wing，以及尚未量產的 LG Rollable 捲軸手機等，儘管在高階研發上不遺餘力，實際銷售表現卻難敵三星與蘋果等品牌的競爭，在高階市場始終居劣勢；至於中低階產品，雖然透過擴大外包比重來優化成本，卻仍受中國手機品牌的價格優勢壓制。

TrendForce 統計，LG 智慧型手機去年全年生產量僅 3060 萬支，市占率約 2.4%，位居全球第九；今年初 LG 就提出擬關閉或出售手機部門，同時暫停新案開發，最終不敵連年虧損，LG 本月對外宣布關閉行動業務部門，第 2 季底停止生產，手機業務則將在今年 7 月底終止，全年手機市占將掉至 1% 以下。

TrendForce 認為，LG 退出手機市場，顯示品牌廠面對競爭激烈的智慧型手機市場，加上近期不斷攀升的零組件價格，使得品牌生存條件趨於嚴苛，大者恆大的趨勢也更加確立。

TrendForce 表示，LG 如今退出手機市場，儘管市占規模有限，仍將對相同銷售區域的競爭對手有所助益。LG 主要鎖定北美以及拉美中階銷售市場，以北美為例，預估其市占將由同為 Android 陣營的三星、Lenovo(Motorola) 及電信業自有品牌承接；拉美市場則由 Lenovo(Motorola) 及小米 (Xiaomi) 等品牌明顯受惠。

展望今年手機市場，TrendForce 指出，隨著全球新冠疫苗開打，手機產業可望逐步復甦，透過週期性換機需求以及新興地區的新增需求帶動，整體手機生產表現並未受 LG 退出手機市場而有明顯影響，因此仍維持今年全年 13.6 億支智慧型手機生產表現，年增約 9%。