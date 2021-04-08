元太Q1營收44.36億元年增逾5成 創近8年同期新高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收，在遠距商機帶動下，旗下電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求維持強勁，單月營收達 15.2 億元，月增 12.1%、年增 19.1%，累計今年首季營收達 44.36 億元，季增 4.2%、年增 51.8%，為近 8 年同期新高。

展望今年，元太表示，上半年需求仍旺，整體營運可望優於去年同期，但短期電子紙產能、驅動 IC 仍吃緊，林口廠產能已滿載，因應未來需求，已計畫再擴充新竹廠第 3 條、第 4 條產能，以支應未來 ESL、彩色電子紙需求，今年資本支出上看 15-16 億元。

另一方面，元太今也宣布與中智全球 (6819-HK) 共同推出電子紙識別證管理解決方案，鎖定醫療保健機構安全管控應用，已陸續導入北美、歐洲等多家醫院。

元太進一步指出，中智全球目前在歐美地區也已服務逾 1.1 萬家醫療護理點，採用 3.7 吋黑白電子紙識別證，中智全球也將在台灣推出 Biobytes VMS 訪客管理平台，將搭配 4.01 吋全彩電子紙識別證，預計優先在元太內部進行試行。