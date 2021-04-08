耕興估今年WiFi 6滲透率破5成 中國獲利可望反彈

檢測驗證大廠耕興 (6146-TW) 今 (8) 日召開法說會，副董王新添指出，今年受惠 5G、WiFi 6 規格提升，整體產品結構量價俱增，預期 WiFi 6 今年滲透率將突破 5 成，且中國地區的學習曲線逐步拉升，毛利率可望反彈，有助今年獲利增溫。

王新添表示，耕興去年第四季與前年相比，營收雖年增 22.46%，不過，毛利率僅 43.83%，年減 5.18 個百分點，主要因中國地區營收比重拉升至 32.93%，相較先前 22-26% 的區間，有顯著的差異。

王新添補充，中國地區去年因疫情影響人員流通、技術轉接落差，當地對於新技術的學習曲線緩慢，導致中國地區毛利率較台灣、美國相差數個百分點，因此隨著中國地區營收比重拉升，毛利率也轉差。

不過，近期疫情趨緩，王新添看好，在新技術完成傳承、測試治具改善，中國地區的學習曲線可望步上軌道，有助提升毛利率，縮小與台灣、美國的差異。

另外，耕興位於德國的室外實際場域測試，去年也因疫情影響，當地工程師均撤回台灣，今年起隨著疫苗開打，室外檢測人員也可望回到工作崗位，看好今年德國營收貢獻也可望再優去年。

至於耕興美國實驗室，自 2018 年起正式對外營運，2019 年雖虧損 5417 萬元，2020 年也已轉虧為盈，獲利 1032 萬元，看好今年獲利空間進一步放大。

針對各產品，王新添認為，5G 手機檢測項目涵蓋過往 3G、4G、4G LTE、5G 等，去年受惠各家品牌積極開出 Sub 6 案件，拉抬整體銷售單價，預期今年隨著毫米波滲透率再提高，檢測收入也較去年增加。

網通產品方面，隨著規格轉換至 WiFi 6，甚至 WiFi 6E，檢測收入也會較上一代呈現倍增，尤其去年 WiFi 6 在 WLAN 市占率僅 31.2%，今年可望超過 50%，成長力道強勁。

展望未來，耕興已布局電動車領域，包括感測零組件、無線傳輸等技術，看好未來除了傳統汽車電子的檢測項目，也將涵蓋無線傳輸的檢測服務，預期電動車領域將是未來的小金雞。