5G手機放量 耕興3月營收3.4億元 連三月寫新高

檢測驗證大廠耕興 (6146-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 3.4 億元，月增 1.52%，年增 25.97%，第一季營收 10.09 億元，季增 7.68%，年增 37%；受惠 5G 手機、筆電、CPE(客戶終端設備)案件量持續增加，耕興 3 月營收已連三個月創歷史新高，第一季也同步登頂。

耕興引用全球行動通信協會 (GSMA) 最新統計，截至 3 月底，全球已有 703 個 5G NR 終端設備，其中，智慧型手機月增 45 台，累計達 351 台，占比達 49.93%，室內外 FWA 用戶端 CPE 設備占 18.78%，其他包括筆電、路由器、AR/VR 頭戴設備共 31.29%。

耕興看好，隨著 5G 滲透率在各項應用逐步提升，需要檢測驗證的機種也增加，且因 5G 檢測費用較 4G 明顯提升，除了有助營收規模放大，也可優化產品組合，提升獲利表現。

尤其，近期由於華為市占率流失，OPPO、小米、vivo 為搶占中國手機市占率，均採取機海戰術，帶動開案數量增加，耕興也積極協助客戶，有助未來營運保持成長動能。

耕興補充，近期 5G 毫米波與 WiFi 6E 兩項新技術，也逐漸納入高階智慧型手機的標準規格，由於 5G 毫米波與 WiFi 6E 檢測的第一張 FCC 證書，皆由耕興取得，奠定公司核心競爭力，相關技術的營收貢獻也可望在後續顯現。