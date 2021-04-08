手機零組件缺料 玉晶光首季營收創7季來新低

手機零組件缺料問題，造成光學元件廠業績下滑，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 8.16 億元，月增 31.95%，年減 19.9%，第一季營收僅達 25.61 億元，創近 7 季以來新低，季減 48%，年減 4.88%。

在全球半導體產業供應吃緊下，鏡頭相關的半導體製程的感測器及應用微處理器缺料，大立光執行長林恩平今天也指出，由於部分高畫素感測器已停產，5 月看起來也不好。

玉晶光主管也指出，手機相關零組件任何一項缺料，都將影響組裝進度，進而導致客戶需求下降。

玉晶光主管表示，目前產品生產良率已獲控制，能隨市場需求放大而有助獲利成長，同時，目前玉晶光目標是提高在主要客戶的市占率，及擴大主要客戶鏡頭採購數量。

玉晶光持續投資福建廈門廠，包括 2020 年及 2021 年合計投資 55.62 億元，擴充並改善該廠設備及產能，玉晶光並看好手機高階鏡頭感測元件加大、變焦鏡頭、多鏡頭設計等趨勢，有助營運成長，明年產能也將增加 20-25%，至於 VR/AR 光學產品，玉晶光也有團隊開發設計，預計 2022 年後可望有營收貢獻，目前認為，美系客戶發展穿戴式裝置應用上，VR 的進度將會優於 AR 產品。

玉晶光 2020 年稅後純益 30.56 億元，創新高，年增 21.15%，每股純益 27.42 元，董事會也通過去年盈餘每股擬配發 10 元現金股利，創新高。